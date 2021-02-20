شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لعودة فيس بوك للمفاوضات مع أستراليا بعد أزمتها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن شركة فيس بوك عادت إلى طاولة المفاوضات، بعد أن حجب عملاق التكنولوجيا هذا الأسبوع الأخبار على موقعها في البلاد.

وأدى قرار Facebook المفاجئ بمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار على الموقع وتجريد صفحات المنافذ الإخبارية المحلية والأجنبية إلى محو العديد من حسابات حكومة الولاية وقسم الطوارئ ، ما تسبب في غضب واسع النطاق وفقا لما نقلته رويترز.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي في سيدني إن الشركة "دخلت في صداقة مؤقتة مرة أخرى". "ما يسعدني أن Facebook عاد إلى الطاولة مرة أخرى."

لم يشر فيس بوك علنًا إلى أي تغيير في معارضته لقانون مقترح يطالب منصات التواصل الاجتماعي بالدفع مقابل روابط المحتوى الإخباري.

قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج الجمعة الماضية، إنه تحدث مع مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولم يتضح ما إذا كانت تلك المحادثات قد تمت.

وتأتي المواجهة في الوقت الذي تعهدت فيه أستراليا بالمضي قدمًا في التشريع التاريخي، والذي يمكن أن يشكل سابقة عالمية حيث تعبر دول مثل كندا عن اهتمامها باتخاذ إجراء مماثل.

أقر القانون الأسترالي، الذي من شأنه إجبار Facebook وGoogle على إبرام صفقات تجارية مع ناشرين أستراليين أو مواجهة تحكيم إلزامي، مجلس النواب بالبرلمان ومن المتوقع أن يقره مجلس الشيوخ في غضون الأسبوع المقبل.

نُقل عن سايمون ميلنر، مدير سياسات آسيا والمحيط الهادئ لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Facebook، قوله لصحيفة Sydney Morning Herald إن الشركة لديها ثلاثة اعتراضات رئيسية على التشريع.

قال ميلنر إن فيسبوك يعترض على منعه من التمييز بين المنافذ الإخبارية المختلفة التي تطلب المال، ونماذج التحكيم التي تسمح لهيئة مستقلة باختيار دفعة على أخرى، والالتزام بالدخول في مفاوضات تجارية مع شركات إعلامية أسترالية.

رفض فيس بوك إتاحة ميلنر للتحدث مع رويترز.

تتم مراقبة التشريعات الأسترالية على نطاق واسع في الخارج.

قال وزير التراث الكندي ستيفن جيلبولت يوم الخميس الماضي، إن بلاده ستتبنى النهج الأسترالي لأنها تضع تشريعاتها الخاصة في الأشهر المقبلة.

أعلنت Google، التي هددت في البداية بإغلاق محرك البحث الخاص بها في أستراليا ، عن مجموعة من صفقات الترخيص الوقائي على مدار الأسبوع الماضي ، بما في ذلك اتفاقية عالمية مع News Corp.

كان لتحرك Facebook تأثير فوري على حركة المرور إلى المواقع الأسترالية الجديدة، وفقًا للبيانات المبكرة من شركة التحليلات Chartbeat ومقرها نيويورك.

انخفض إجمالي حركة المرور إلى المواقع الإخبارية الأسترالية من مختلف المنصات عن اليوم السابق للحظر بنحو 13% داخل البلاد.