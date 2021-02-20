تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هاتف Moto E7 Power بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 105 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا رسمياً عن هاتف Moto E7 Power الذي ينطلق بحجم شاشة 6.5 إنش، وقدرة بطارية 5000 mAh، والذي يتوفر بسعر يبدأ من 105 دولار.

يتميز هاتف Moto E7 Power بحجم شاشة 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس، وأبعاد 20:9، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً تدعم موتورولا هاتف Moto E7 Power برقاقة معالج Helio G25، ونظام تشغيل Android 10، كما يتوفر الهاتف باثنان من النماذج، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

كما يتميز هاتف Moto E7 Power بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro.

ويضم هاتف Moto E7 Power مساعد جوجل الرقمي في الإطار الأيمن، كما يدعم الهاتف معايير IP52 في مقاومة الماء والغبار، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن، كما ينطلق الهاتف بألوان الأزرق والأحمر، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 10W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Moto E7 Power في 26 من فبراير بسعر 105 دولار للنموذج الرئيسي، وسعر 115 دولار للنموذج الأعلى.

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