تكنولوجيا: سلسلة Redmi K40 تدعم معدل تحديث 120Hz ومادة E4 الجديدة في شاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث شاومي القادم في 25 من فبراير للإعلان الرسمي عن سلسلة Redmi K40، واليوم تكشف أحدث الإعلانات التشويقية عن تفاصيل أكثر حول مواصفات الشاشة للإصدارات القادمة.

كشفت التسريبات مؤخراً عن إعدادات الكاميرة الثلاثية في هاتف Redmi K40 Pro، واليوم تكشف الإعلانات التشويقية عن مميزات الشاشة في سلسلة Redmi K4 التي تأتي بمادة E4 الجديدة من سامسونج في شاشات OLED، حيث يشير رمز E4 إلى جيل جديد من المواد المستخدمة من سامسونج في صناعة شاشات OLED.

وتشير التوقعات إلى أن مادة E4 ستعمل على دعم شاشات OLED بمستويات أعلى من السطوع، مع تحسينات في التباين، ودقة الألوان، كما تعمل المادة على دعم شاشات OLED بميزة إستهلاك أقل للطاقة، ولقد إستخدمت مادة E4 في تصنيع شاشة Mi 11، والتي حققت بالفعل أعلى نتائج في DisplayMate.

كما أكد إعلان تشويقي أخر على أن سلسلة Redmi K40 تأتي بمعدل تحديث 120Hz، أيضاً أشارت تسريبات رصدت في قاعدة بيانات TENAA مؤخراً على أن شاومي تقدم هواتف Redmi K40 بشاشة OLED بتصميم مسطح، كما تأتي الشاشات بتقنية مسح البصمة المدمجة في الشاشة، مع مستشعر للكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة.

أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن سلسلة Redmi K40 تضم إصدار منخفض التكلفة يعرف بهاتف Redmi K40S، الذي يأتي مع أعلى إصدار من السلسلة K40 Pro، والإصدار الرئيسي Redmi K40.

يذكر أن شاومي تقدم هاتف Redmi K40 Pro هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 888، بينما يأتي الإصدار الرئيسي برقاقة معالج Snapdragon 870، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، ونظام تشغيل Android 11، وذاكرة عشوائية LPDDR5، مع سعة تخزين UFS 3.1، كما يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 6، والشحن السريع بقدرة 33W.

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