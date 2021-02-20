تكنولوجيا: جوجل تطور تقنية جديدة لإيقاف متصفح CHROME عن إستنفاذ موارد النظام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في العمل على تقنية جديدة تعرف بتقنية “PartitionAlloc” والتي تستهدف منع متصفح كروم من إستنفاذ موارد النظام.

يعد متصفح CHROME المتصفح الأكثر شعبية في الأسواق العالمية الآن، إلا أنه الأكثر إستنفاذاً لموراد النظام، لذا تعمل جوجل على تطوير المتصفح لمعالجة هذه المشكلة عبر تقنية “PartitionAlloc” الجديدة.

ولقد كُشِف عن التقنية الجديدة عبر موقع Chromium project، حيث أشير إلى أن هذه التقنية تستهدف الذاكرة حيث تعمل على تخصيص جزء في الذاكرة، مع تعزيز معايير الحماية والآمان، هذا إلى جانب عزل الأقسام المختلفة في عنوان URL، مما يتيح حماية النظام التشغيل من هجمات البرامج الضارة.

أيضاً تعمل تقنية “PartitionAlloc” على دعم ميزة الإطلاق السريع لمتصفح كروم، إلى جانب تحميل صفحات الإنترنت بآداء أسرع، مع خفض إستهلاك الذاكرة العشوائية في النظام.

كما أشار تقرير أخر نشر عبر Windows Latest أن جوجل كانت قد بدأت في تطوير تقنية “PartitionAlloc” منذ العام الماضي، حيث تخطط جوجل لدفع التقنية لكلاً من التطبيق الخاص بأنظمة Windows و Android و Linux والأنظمة الأخرى قريباً.

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