شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. إغلاق يوتيوب لموقع صناع المحتوى Spaces؟ والان مع تفاصيل الخبر



إغلاق Spaces القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة يوتيوب أن مواقع Spaces الدائمة التي تم تصميمها لتقديم الموارد وفرص التواصل لصناع المحتوى، لن يُعاد فتحها بعد انتشار الوباء، فمع تطبيق سياسة العمل من البعد أصبحت فكرة المكاتب ذات المساحات كبيرة وكأنها فكرة قديمة للشركات التي تعمل عبر الإنترنت.إغلاق Spaces تقول يوتيوب، إنها تتحول إلى نموذج هجين يجمع بين المواقع المنبثقة والأحداث الافتراضية، وتوجد مواقع Spaces التي لن يعاد افتتاحها في برلين ولندن ولوس أنجلوس ونيويورك وباريس وريو دي جانيرو وطوكيو، وذكرت التقارير الصادرة في عام 2019 أن الشركة كانت تتجه نحو الاعتماد على المواقع المنبثقة المؤقتة لمنحها المرونة لخدمة صناع المحتوى عبر منطقة أوسع.

وقالت الشركة في ذلك الوقت: إنها تتجه إلى إغلاق مواقع Spaces الدائمة في مومباي وتورنتو، ووفقًا للشركة، فقد وصل مزيج الأحداث الافتراضية والمواقع المنبثقة عبر يوتيوب إلى عشرات الآلاف من صناع المحتوى، فيما قالت الشركة أنها نظمت في العام الماضي أكثر من ألف حدث افتراضي حضره أكثر من 70 ألف شخص في 145 دولة.

وقالت الشركة: نعتقد أن هذه الإستراتيجية الجديدة المرنة تسمح لنا بالوصول إلى المزيد من المناطق والتأثير بشكل إيجابي في المزيد من المبدعين والفنانين الجدد والحاليين من خلال منحهم التوجيه والموارد التي يحتاجون إليها للارتقاء بمهنتهم إلى المستوى التالي.

يذكر أنه تم إطلاق YouTube Spaces في عام 2012، وقدمت لصناع المحتوى استوديو احترافي مكتملًا بمعدات مثل DSLR والشاشات الخضراء وأجهزة الإضاءة.