تكنولوجيا: صور حية توضح تصميم هاتف iQOO Neo5 المرتقب من vivo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة vivo حدث خلال الشهر المقبل للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Neo5، ولقد ظهر الهاتف في صور حية كشفت عن تصميم وبعض من مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

ينطلق هاتف iQOO Neo5 رسمياً خلال الشهر المقبل برقاقة معالج Snapdragon 870، وفي أحدث التسريبات المصورة كُشِف عن بعض من مواصفات الهاتف، حيث يأتي بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Origin OS، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً تكشف الصور الحية عن تصميم الكاميرة الأمامية لهاتف iQOO Neo5 التي تأتي في نتوء القطرة في شاشة مميزة بتصميم مسطح.

كما تقدم vivo في هذا الإصدار بتقنية تعرف ب”fusion technology”، والتي من شأنها أن تجمع في الهاتف بين ذاكرة عشوائية 3 و8 جيجا بايت رام عن طريق تفريغ بعض من سعة الذاكرة العشوائية في شريحة التخزين لتوفير المساحة المطلوبة عند الحاجة دون أن يتأثر نشاط المستخدم في التطبيقات التي تعمل في الشاشة الخلفية.

من جانب أخر يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4400 mAh، مع تقنية الشحن السريع 88W، والشحن اللاسلكي بقدرة 66W على أن ينطلق الهاتف بسعر 465 دولار.

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