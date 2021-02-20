فيسبوك تجاهلت مشكلة المقياس الإعلاني المضلل

دبي - يزن راشد - تزعم المستندات التي تم الإعلان عنها في المحكمة أن المسؤولين التنفيذيين في شركة فيسبوك تجاهلوا موظفًا اقترح تغيير المقياس الإعلاني لجعله أكثر دقة، لأنهم اعتقدوا أن التغيير يؤثر في الإيرادات.

وتأتي المستندات كجزء من دعوى قضائية جماعية جارية، التي رفعها في الأصل مالك شركة صغيرة في عام 2018، وهي تتعلق بمقياس الوصول المحتمل الخاص بفيسبوك، الذي يتيح للمعلنين رؤية جمهور تقديري لعدد الأشخاص الذين من المحتمل أن تصل حملتهم إليهم أثناء تعيين عروض الأسعار والميزانيات.

ووفقًا للدعوى القضائية، كان كبار المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك يعرفون لسنوات أن مقياس الوصول المحتمل كان مضلل، لكنهم فشلوا في التصرف وحاولوا بنشاط إخفاء المشكلات.

وقالت الدعوى: إن مديرة العمليات (شيريل ساندبرج) Sheryl Sandberg اعترفت في رسالة بريد إلكتروني في خريف 2017 بأنها كانت على علم بمشاكل الوصول المحتمل لسنوات.

وأوضحت الدعوى أن مدى الوصول المحتمل مضلل لأنه يصف نفسه على أنها مقياس للأشخاص، بينما هو مقياس للحسابات.

وتضيف: إن فيسبوك لم تحذف عن عمد الحسابات المكررة أو المزيفة من هذا المقياس الإعلاني.

وتزعم الدعوى أيضًا أنه في أوائل عام 2018، وجد تحليل عبر فيسبوك أن إزالة الحسابات المكررة يؤدي إلى انخفاض بنسبة 10 في المئة في الأرقام.

ويُزعم أن مدير المنتج الذي يعمل على الوصول المحتمل اقترح تغيير المقياس الإعلاني بحيث لا يتضمن بعد ذلك الكلمات الأشخاص أو الوصول ويوضح أنه يستند إلى الحسابات.

لكن الدعوى القضائية تقول: إن فريق القياسات في فيسبوك رفض ذلك لأن تأثير الإيرادات في فيسبوك سيكون مهمًا.

وجاء في الدعوى أن مدير المنتج في شركة Potential Reach أوضح أنها أرباح ما كان يجب علينا تحقيقها أبدًا بالنظر إلى حقيقة أنها تستند إلى بيانات خطأ، فيما ذكر موظف آخر أن الوضع الراهن في تقدير مدى وصول الإعلان وإعداد التقارير خطأ.

وحققت فيسبوك 84.2 مليار دولار من عائدات الإعلانات في عام 2020، مما يجعلها إحدى أكبر مشغلي الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.

وقال متحدث باسم فيسبوك رداً على المزاعم الجديدة في الدعوى القضائية: هذه الادعاءات لا أساس لها وندافع عن أنفسنا بقوة.

وأضاف: يجري اختيار الوثائق بعناية لتناسب رواية المدعي، ومقياس إمكانية الوصول عبارة عن تقدير وليس ضمانًا لنتائج الحملة، وذلك بالنظر إلى أن رسوم الشركة تعتمد على عدد الأشخاص الذين يشاهدون إعلانًا أو ينقرون عليه، وكان من الواضح كيف تم حساب مدى الوصول المحتمل في واجهة الإعلان الخاصة به منذ ما قبل 2018.

وقالت فيسبوك في شهر مارس 2019، بعد رفع الدعوى القضائية الأصلية: إنها تغير إمكانية الوصول المقدرة بحيث يعتمد على عدد الأشخاص الذين شاهدوا إعلان عبر أحد منتجات الشركة في الثلاثين يومًا الماضية، والذين يتطابقون مع الجمهور المرغوب للمعلن و معايير المواضع، مقابل التقديرات الأساسية للأشخاص الذين كانوا مستخدمين نشطين في آخر 30 يومًا.

وتصف فيسبوك المقياس الإعلاني الآن بأنه يقدر عدد الأشخاص الذين يمكن لإعلانك الوصول إليهم اعتمادًا على خيارات الاستهداف وموضع الإعلان التي تحددها أثناء إنشاء إعلان، وهو ليس تقديرًا لعدد الأشخاص الذين قد يشاهدون إعلانك.