PlayStation 5 من Caviar تأتي بسعر 500 ألف دولار

دبي - يزن راشد - في أواخر العام الماضي، قررت شركة Caviar الروسية الخروج من منطقتها المعتادة لصنع الهواتف الذكية المرصعة بالجواهر وأعلنت عن منصة PlayStation 5 المذهبة التي أطلق عليها اسم Golden Rock بسبب مظهرها المميز.

ويتم تصنيع تسع منصات بسعر يبدأ من نصف مليون دولار، وإذا كنت تعتقد أنه لن يدفع أحد هذا المبلغ، فستكون مخطئًا، حيث تلقت الشركة 1342 طلبًا للشراء منذ 28 ديسمبر.

ومن بين المهتمين نجم كرة السلة (ليبرون جيمس) LeBron James بالإضافة إلى رجل أعمال روسي مشهور يعيش خارج روسيا ورجل أعمال أمريكي مشهور في مجال تكنولوجيا المعلومات، لن يتم الكشف عن أسمائهما.

ويستغرق العمل على منصة Golden Rock نحو أربعة أشهر، واستعانت شركة Caviar بمقاول مجوهرات متخصص في العمل بالذهب لتحضير عينة اختبار.

وتتم تغطية كل منصة بما يصل إلى 4.5 كيلوجرام من الذهب عيار 18 قيراط، وتبدأ العملية مع 8 صفائح منفصلة مصبوبة من الذهب الخالص، التي يجب تشكيلها في التصميم الهندسي وتثبيتها عبر PS5.

كما تتم تغطية أذرعة التحكم بجلد التمساح الأصلي المصبوغ باللون الأسود، ويُظهر الفيديو أدناه إصدارًا من المنصة الذهبية.

وإذا لم يكن لديك نصف مليون دولار في الوقت الحالي، يمكنك أيضًا إلقاء نظرة خاطفة على تخصيصات الكربون أو جلد التمساح، وتصنع الشركة 99 قطعة من كل منها.

وتبلغ تكلفة منصة PlayStation 5 – الإصدار الرقمي – بالكربون 5830 دولار، وهي مغطاة بألياف الكربون الخاصة بالسيارات، بينما تبلغ تكلفة المنصة مع جلد التمساح بقطع من الذهب عيار 24 ما يصل إلى 8140 دولار.

وعملت Caviar أيضًا على تخصيص ذراعي التحكم بألياف الكربون والجلد، بحيث يتطابقان مع المنصة.