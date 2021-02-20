Vaio Z .. حاسب محمول مصنوع من ألياف الكربون

دبي - يزن راشد - تشتهر Vaio بصنع أجهزة الحاسب المحمولة التي تقدم قدرًا كبيرًا من القوة بوزن خفيف، وقد يكون جهاز Vaio Z – الذي يبدأ سعره من 3580 دولار ويصل إلى 4180 دولار – هو أكثر منتجات الشركة طموحًا حتى الآن.

وقد يتذكر عشاق أجهزة الحاسب المحمولة VAIO سلسلة Z الرائدة التي اشتهرت بإمكانية نقلها المثيرة للإعجاب، حتى اختفت بهدوء في عام 2017.

ويحتوي الجهاز على ما يصل إلى Core i7-11357H رباعي النوى من إنتل، ومع وزن يبدأ من 957 جرام، فإن يعتبر أخف حاسب محمول على الإطلاق يحتوي على معالج Intel H-series.

ويبدو أن السبب الرئيسي للوزن الخفيف لجهاز Vaio Z هو أنه الحاسب المحمول الأول على الإطلاق المصنوع بهيكل من ألياف الكربون المصبوب الثلاثي الأبعاد بالكامل.

وتجد ألياف الكربون في بعض أفضل أجهزة الحاسب المحمولة خفيفة الوزن في السوق، بما في ذلك خط Dell XPS، وهي مادة متينة وخفيفة الوزن.

لكن أجهزة الحاسب المحمولة هذه تستخدم ألواحًا من ألياف الكربون يتم تثبيتها معًا بأجزاء معدنية أو بلاستيكية، بينما قامت Vaio بإضافة المادة إلى حواف هيكل جهاز Vaio Z، لذا فإنك تجد ألياف الكربون في كل مكان.

وكانت VAIO في السابق تستخدم ألواح ألياف الكربون المسطحة فقط، لذلك كان عليها الاعتماد على الأجزاء المعدنية أو البلاستيكية لتجميعها معًا.

وباستخدام تقنية الإنتاج الجديدة هذه التي تم تطويرها بالاشتراك مع متخصص ألياف الكربون، Toray، فإن النتيجة هي هيكل أقوى يمكنه على ما يبدو أن يتحمل السقوط من ارتفاع 127 سم (أعلى بقليل من متطلبات MIL-STD-810H) مع الحفاظ على الوزن.

وتقول الشركة: إن الجهاز اجتاز 26 اختبارًا للسقوط السطحي، ويوفر ما يصل إلى 13 ساعة ونصف من عمر البطارية.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 2 تيرابايت من التخزين PCIe SSD، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت، ورسومات Intel Iris Xe المدمجة، وشاشة مضادة للتوهج بقياس 14 إنشًا وبدقة 4K.

وهناك منفذ سماعة الرأس وفتحة قفل أمان ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، وكاميرا ويب بدقة 2 ميجابكسل مع مصراع فعلي، ومنفذ HDMI بالحجم الكامل، ومنفذ USB-C Thunderbolt 4 على كل جانب، ويمكنك طي الشاشة لأسفل حتى 180 درجة.