تطبيق Apple TV متوفر عبر Google Chromecast

دبي - يزن راشد - أصبح تطبيق Apple TV متاحًا الآن عبر جهاز جوجل كروم كاست Google Chromecast لعام 2020.

وتم الإعلان في شهر ديسمبر أن تطبيق البث من شركة آبل، الذي يوفر الوصول إلى عروض Apple TV Plus الأصلية، يأتي إلى جهاز جوجل كروم كاست المسمى Chromecast with Google TV.

ويمكن لمالكي الجهاز بقيمة 50 دولار تنزيل تطبيق Apple TV والبدء في استخدامه.

وتظهر العروض الأصلية من Apple TV، مثل: Ted Lasso و The Morning Show و For All Mankind في توصيات Chromecast with Google TV ونتائج البحث.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك أيضًا إضافة عروض وأفلام آبل الأصلية إلى قائمة المشاهدة العالمية لجهاز Chromecast with Google TV.

وقررت بعض خدمات البث الكبيرة، مثل نيتفليكس، عدم المشاركة في قائمة المشاهدة في الأشهر التي تلت إصدار Chromecast with Google TV، حيث يبدو أنها تفضل الاحتفاظ بهذا النوع من الوظائف داخل التطبيق نفسه.

وكما ذكرت التقارير الصادرة في شهر نوفمبر، لم يعد تطبيق Chromecast with Google TV للجهاز المحمول يتضمن حتى توصيات نيتفليكس.

ويحصل تطبيق Apple TV أيضًا على تكامل مع مساعد جوجل عبر Chromecast with Google TV، ويمكنك بدء مشاهدة أي من عروض آبل بأمر صوتي.

وبالإضافة إلى كونه مكانًا لبرامج آبل الأصلية، يوفر التطبيق بثًا سهلاً للأفلام والبرامج التلفزيونية المستأجرة والمشتريات من آبل.

وكما هو الحال في المنصات الأخرى، فإن أي اشتراكات إضافية في القنوات عبر Apple TV تكون متوفرة في التطبيق عبر Chromecast with Google TV.

ويقول (جوناثان زيب) Jonathan Zepp، مدير الوسائط والترفيه في جوجل: بالإضافة إلى Chromecast with Google TV، فإن تطبيق Apple TV متاح أيضًا عبر أجهزة Google TV من سوني و TCL.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه شركة آبل أكثر قبولًا بشأن منح إمكانية الوصول إلى خدماتها للأجهزة خارج نظامها البيئي، مع حصول مستخدمي كروم كاست على إمكانية الوصول إلى عروضها الأصلية الشهيرة.

وأتاحت آبل في عام 2019 تطبيقها التلفزيوني عبر أجهزة Fire TV التابعة لشركة أمازون ومنصة Roku Inc.

وتسبب وباء كورونا بانتقال المستهلكين التقليديين للتلفزيون المدفوع بشكل متزايد إلى خدمات البث الترفيهية عند الطلب أثناء الوجود في المنزل، مما أدى إلى تعزيز المشتركين في منصات، مثل نيتفليكس و +Disney و HBO Max.