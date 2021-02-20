شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يكشف مصير رافضى سياسة الخصوصية الجديدة بعد تأجيل موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت خدمة التراسل الفوري "واتس آب"، إنها ستسمح للمستخدمين بمراجعة تحديث الخصوصية التي تخطط لإطلاقها، وستعرض لافتة لتوضيح التغييرات بشكل أفضل في شروطها، وقالت الشركة: "إذا استمر المستخدمون في عدم قبول الشروط سيتمكن هؤلاء المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات فقط، لكن لن يتمكنوا من قراءة أو إرسال الرسائل من التطبيق".

وأوضحت الخدمة أنه: "تم ربط واتس آب بصفحة الأسئلة الشائعة التي تم إنشاؤها حديثًا والتي تنص على أن سياستها المتعلقة بالمستخدمين غير النشطين ستطبق بعد 15 مايو"، مشيرة إلى أنها "ستطالب ببطء" هؤلاء المستخدمين للامتثال للشروط الجديدة "من أجل الحصول على مميزات واتس آب الكاملة" بدءًا من 15 مايو، وفقا لرسالة بريد إلكتروني إلى أحد شركائها التجار نقلها موقع TechCrunch.

وتنص سياسة واتس آب للمستخدمين غير النشطين على أن الحسابات "تُحذف عمومًا بعد 120 يومًا من عدم النشاط"، وقال موقع TechCrunch، إن خدمة المراسلة الفورية تلقت ردود فعل عنيفة من بعض مستخدميها - بما في ذلك أولئك الموجودون في الهند، أكبر أسواقها - الشهر الماضي بعد أن قال تنبيه داخل التطبيق إن أمامهم حتى 8 فبراير للموافقة على شروط الخصوصية المخطط لها، والتي يتم إجراؤها لتعكس الدخول مؤخرًا في التجارة الإلكترونية ، إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في استخدام الخدمة.

وبعد رد الفعل، قال واتس آب الشهر الماضي، إن تحديث الخصوصية المخطط له تسبب في حدوث ارتباك بين بعض مستخدميه. "لقد سمعنا من العديد من الأشخاص عن مدى الالتباس حول تحديثنا الأخير. كان هناك الكثير من المعلومات المضللة التي تسبب القلق ونريد مساعدة الجميع على فهم مبادئنا والحقائق ".