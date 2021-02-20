تكنولوجيا: ابل تخطط لعقد حدث في 16 من مارس للإعلان عن iPad Pro و iPad mini وأيضاً AirTags

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط ابل لعقد حدث في 16 من شهر مارس المقبل للإعلان عن إصدارات الشركة الجديدة التي تشمل أجهزة iPad Pro و iPad mini وأيضاً AirTags.

تستعد شركة ابل للإعلان عن الجيل الجديد من أجهزة iPad Pro المميزة، مع إصدار جديد من أجهزة iPad mini الذي ينطلق بتصميم جديد مع جهاز تعقب المواقع AirTags خلال حدث يعقد الشهر المقبل.

شغلت الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro و iPad mini وأيضاً AirTags العديد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، واليوم في تقرير نشر عبر “Economic Daily News” في كوريا، تم الكشف عن موعد الحدث المرتقب للإعلان عن هذه الإصدارات.

ويتوافق موعد الحدث مع موعد مؤتمر ابل خلال 2020 الذي عقد في 18 من مارس للإعلان عن أجهزة iPad Pro للعام 2020، كما يتوافق تقريباً أيضاً مع موعد الإعلان عن الإصدارات السابقة التي كُشِف عنها أيضاً خلال شهر مارس.

كما تشير التوقعات إلى أن سلسلة iPad Pro للعام 2021 لن تتضمن الكثير من التغييرات في التصميم، حيث تشير التسريبات إلى أن التغيير الأبرز في التصميم يأتي في شاشة الأجهزة المميزة بتقنية mini-LED التي ستعمل عل تحسين جودة العرض في الأجهزة الجديدة.

أيضاً من المتوقع أن تتضمن الأجهزة إصدار iPad يدعم الإتصال بشبكات 5G للمرة الأولى في أجهزة الآيباد، كما تشير التوقعات إلى أن الجيل القادم من الأجهزة يتضمن إكسسوارات مغناطيسية مدمجة.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز iPad mini القادم يحظى بالنصيب الأكبر من التغييرات في التصميم، حيث من المتوقع أن يتميز بحواف أنحف للشاشة التي ستتميز بحجم أكبر من 9 إنش تقريباً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن إصدارات ابل الجديدة خلال الأيام المقبلة.

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