شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تلتقط أول صورها الملونة على المريخ أثناء مرحلة الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة ناسا صوراً جديدة من مركبتها على سطح المريخ، بما في ذلك لقطة تم التقاطها خلال سبع دقائق من الرعب واجهتها المركبة عندما تحملت ظروفًا مضطربة أثناء دخولها الغلاف الجوي للمريخ واقتربت من السطح، حيث هبطت المركبة التي تبلغ تكلفتها 2.2 مليار دولار على سطح المريخ يوم الخميس بعد رحلة 239 مليون ميل، ويقول العلماء إنها "تعمل بشكل جيد على السطح"، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شاركت وكالة الفضاء الأمريكية صورة التقطتها رافعة السماء والتي تُظهر المثابرة، متدلية أسفلها ومربوطة بالحبال الميكانيكية قبل لحظات من الهبوط.



صورة المركبة على المريخ

غرد فريق المركبة أثناء مشاركته الصورة على تويتر:"اللحظة التي حلم بها فريقي لسنوات، أصبحت الآن حقيقة واقعة"، والتقطت الصورة أيضًا سطح المريخ الصخري أدنى المركبة، مما أثار اهتمام وكالة ناسا بشأن الاحتمالات التي تنتظرها المركبة.

شاركت ناسا في تغريدة متابعة: "هذه اللقطة من كاميرا على" jetpack "التقطت في الجو، قبل أن تهبط العجلات مباشرة".



صورة مركبة ناسا بالألوان على المريخ

وقال آدم ستلتزنر، كبير المهندسين في المشروع، إن جهود مركبة "المثابرة" تلخص "جهدا ملحميا" يمثل ثماني سنوات، وتظهر الصور الأخيرة أن العمل قد أتى ثماره.

كما أن مناورة رافعة السماء هي مرحلة الهبوط الأخيرة التي تم استخدامها، كانت مماثلة للمناورة التي هبطت كوريويستي بها على سطح المريخ في عام 2012.

تُظهر الصورة التفصيلية، التي يمكن أن تصبح صورة أيقونية في رحلات الفضاء، حبال النايلون الطويلة التي تنزل المثابرة على سطح المريخ، إلى جانب ميكانيكا المركبة وعجلاتها المتدلية في الهواء.

كما أنه بعد هبوط العربة الجوالة، طارت رافعة السماء بعيدًا إلى مكان آمن حيث لن يتسبب هبوطها في أي ضرر للمهمة.

وهبطت المركبة على بعد حوالي ميل واحد من المنحدرات الشاهقة في حوض فوهة جيزيرو التي تعتقد ناسا أنها كانت مأهولة بالحياة في يوم من الأيام.