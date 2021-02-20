شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تصنع صاروخا عملاقا لنقل محطة فضاء إلى مدار كوكب الأرض قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الصين من تجميع وتصنيع صاروخ وصفته وسائل الإعلام المحلية بـ"الثقيل والهائل" الحجم، وذلك بهدف نقل محطة فضاء صينية في الأشهر القريبة القادمة، ومن المقرر أن يحمل الصاروخ "Long March 5B"، الذي تم الانتهاء من عملية تجميعه محطة الفضاء الصينية الأولى إلى مدار كوكب الأرض، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وكشفت وسائل الإعلام الصينية، أن الصاروخ سينطلق من مركز "Wenchang" المخصص لإطلاق الأقمار الصناعية في شهر إبريل المقبل، وبحسب موقع "spacenews" المتخصص بأخبار الفضاء، صرحت شركة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية (CASC) أن الصاروخ توجه إلى محطة الانطلاق الصينية.



أجزاء الصاروخ

ويبلغ وزن الصاروخ العملاق حوالى 849 طناً مترياً وسيحمل على متنه محطة "Tianhe" بوزن 22 طنا متريا وتعمل الكوادر الصينية في الوقت الحالي على تجهيز وتجميع واختبار الصاروخ.

ولم تعلن الصين رسميا عن إطار زمني للمهمة، ومع ذلك، فقد استمرت حملات إطلاق الصواريخ السابقة من سلسلة "Long March 5" حوالي شهرين، مما يشير إلى أنه يمكن توقع الإطلاق في منتصف أبريل إلى أواخره.

وتم تسليم وحدة "Tianhe" الأساسية إلى مركز الإطلاق، حيث يبلغ طولها حوالي 16.6 متر وقطرها 4.2 متر وبحسب المصادر فإن المحطة جاهزة للانطلاق، ومن المخطط أن تدخل المحطة التي يعني اسمها "تناغم السماوات"، بشكل مباشر في مدار أرضي منخفض مع ذروة تبلغ حوالي 370 كم وميلان يقدر بحوالي 41 درجة.



تجميع الصاروخ

الوحدة الجديدة ستوفر دعما متجددا للحياة على متنها ومساحة معيشة متكاملة مخصصة لثلاثة رواد فضاء بالإضافة إلى أجهزة ومحركات الدفع للحفاظ على مدار المجمع بأكمله، وتخطط الصين لبناء محطتها الفضائية من خلال 11 عملية إطلاق يتم إجراؤها في عامي 2021 و2022. وتتألف من ثلاث عمليات إطلاق، وأربع بعثات شحن وأربع رحلات مأهولة.