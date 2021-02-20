شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين ترفع مكاسبها الأسبوعية 18% لتصل إلى 56 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى مرتفع جديد في التعاملات الآسيوية، لتواصل ارتفاعها الذي دام شهرين والذي شهد تجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار في اليوم السابق.

وارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 56620 دولارًا، ما رفع مكاسبها الأسبوعية إلى 18%، بالإضافة إلى أنها قفزت بأكثر من 92% هذا العام وفقًا لما نقلته رويترز.

وتم تعزيز مكاسب Bitcoin من خلال الأدلة على أنها تكتسب قبولًا بين المستثمرين والشركات الرئيسية، مثل Tesla Inc وMastercard Inc وBNY Mellon.

إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والحجم اليومي، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 2040.62 دولارًا، مقابل مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 12%.

الأثير هو العملة الرقمية أو الرمز المميز الذي يسهل المعاملات على ethereum blockchain. في عالم التشفير ، أصبح المصطلحان ether و ethereum قابلين للتبادل.

تم إطلاق عقود إيثر الآجلة في بورصة المشتقات CME في وقت سابق من هذا الشهر.