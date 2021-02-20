تكنولوجيا: تقرير يؤكد إنخفاض طلبات توريد هواوي لتكوينات Huawei P50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة هواوي تخطط لتأجيل إطلاق سلسلة Huawei P50 نتيجة لإنخفاض وتأخر طلبات التوريد الخاصة بتكوينات الإصدارات الجديدة.

كشفت شركة هواوي النقاب عن الإصدارات السابقة من سلسلة هواتف Huawei P40 خلال الربع الأول من العام الماضي، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن العملاق الصيني تخطط لإطلاق الجيل الجديد من هواتف p في نفس الموعد هذا العام، إلا أن تقرير جديد يؤكد عل أن شركة هواوي تواجه عقبات جديدة قد تؤدي إلى تأخر الإنتاج وشحن سلسلة Huawei P50.

ويشير التقرير إلى إنخفاض طلبات توريد هواوي لتكوينات سلسلة P50، هذا إلى جانب تأخر شحن بعض طلبات التوريد، مما يؤثر على موعد إطلاق الإصدارات الجديدة هذا العام.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى خطط هواوي لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة P50 وهم P50 الذي ينطلق برقاقة معالج Kirin 9000E، وP50 Pro، وP50 Pro Plus برقاقة معالج Kirin 9000، على أن ترتكز هذه الرقاقة على معمارية Arm.

يذكر أن HiSilicon التابعة لشركة هواوي إستطاعت إنتاج 8.8 مليون شريحة، بهدف دعم سلسلة Mate 40، وهاتف Mate X2 القابل للطي، إلى جانب سلسلة P50 المرتقبة، أيضاً أكدت شركة هواوي بشكل رسمي على أن الشركة لا تخطط لبيع قطاع الهاتف، كما تتجه الشركة لإصلاح المشاكل الإقتصادية مع إدراة الولايات المتحدة الجديدة بقيادة “بايدن”.

المصدر

اعلان





