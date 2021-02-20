تكنولوجيا: ZTE تستعد للكشف عن جيل جديد من الهواتف المميزة بكاميرة أسفل الشاشة في MWC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت ZTE إعلان تشويقي على Weibo مؤخراً تؤكد من خلاله على خططها للكشف عن الجيل الجديد من الهواتف المميزة بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة خلال فعاليات معرض MWC الذي يعقد في شنغهاي خلال الفترة القادمة.

تنطلق فعاليات معرض MWC للعام 2021 من مدينة شنغهاي بدءاً من 23 إلى 25 من فبراير، ولقد أكدت ZTE في إعلان تشويقي على خططها للكشف عن هاتف جديد بكاميرة أسفل الشاشة، حيث تستعرض الشركة التطور والترقية التي أضيفت على هذه التقنية.

قدمت شركة ZTE للأسواق أول الهواتف المميزة بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة في ZTE Axon 20 5G، والذي انطلق للأسواق بالفعل، واليوم تستعد الشركة من جديد للكشف عن ترقيتها الجديدة في تطوير تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في إصدار جديد من هواتفها الذكية، والذي يشار إلى أنه ينطلق بعنوان Axon 30 Pro.

ولقد أشار Ni Fei رئيس شركة ZTE في الإعلان التشويقي إلى أن هاتف الشركة القادم بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة سيتميز أيضاً بأول تقنية إضاءة ثلاثية الأبعاد أسفل الشاشة، حيث تشير التسريبات إلى أن هذه التقنية ستدعم مسح الوجه بدقة أعلى.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Axon 30 Pro سيكون الإصدار المميز لشركة ZTE الذي ينطلق بمستشعر سامسونج S5KGND بدقة 200 ميجا بيكسل هذ العام، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار خلال فعاليات MWC 2021 الذي يعقد في شنغهاي قريباً.

المصدر

اعلان





