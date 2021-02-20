شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية لصناعة السيارات تبدأ انتاج الأقمار الصناعية التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة "جيلي" القابضة الصينية لصناعة السيارات، أن مصنع الأقمار الصناعية التابع لها سيبدأ الانتاج هذا العام بعد أن وافقت السلطات المعنية على مشروع تصنيع الأقمار الصناعية التجارية.

جاء هذا الإعلان بعد موافقة اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح على مصنع الأقمار الصناعية الذي تملكه مجموعة جيلي للتكنولوجيا التابعة لشركة جيلي، في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، ليكون بذلك أول منشأة لانتاج الأقمار الصناعية التجارية تقودها شركة في الصين مع قدرات تصنيع خاصة بالفضاء والسيارات.

وذكرت المجموعة –في بيان اليوم- أن قطع المعدات الأولى وصلت إلى المصنع وستدخل حيز الانتاج في أكتوبر المقبل، وأن انتاجها السنوي سيتجاوز 500 قمر صناعي. مضيفة أنها أنشأت سلسلة صناعية لتطوير وانتاج وإطلاق وتسويق تطبيقات الأقمار الصناعية.