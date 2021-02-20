شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تخطط لرحلات سياحية إلى حافة الفضاء أرخص من SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى بعض شركات الفضاء لتطوير صواريخ لتكون أول من يرسل السياح إلى حافة الفضاء، لكن أحدث هذه الشركات تخطط للقيام بذلك بمنطاد ضخم لحمل الكبسولة الفضائية إلى مدار الأرض، مقابل 132000 دولار، وهو خيار أرخص من SpaceX وBlue Origin.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تخطط الشركة الإسبانية Zero 2 Infinity لرفع المدنيين على ارتفاع 130 ألف قدم فوق السطح باستخدام بالون هيليوم يبلغ قطره 420 قدمًا، وستستغرق الرحلة بأكملها ست ساعات، ثلاث ساعات للصعود وساعة في الفضاء ثم العودة إلى الأرض.

تعمل Zero 2 Infinity على هذه الفكرة منذ إنشائها في عام 2009، لكنها تقترب من فتح مبيعات التذاكر للجمهور مقابل 132،483 دولارًا، ولا تتقاضى الشركات الأخرى أقل من 250،000 دولار.

ركز كل من إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ SpaceX وجيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لـ Blue Origin على السياحة الفضائية وحققا تقدمًا كبيرًا في السوق، ومع ذلك، لم ينجح أي منها في الواقع، مما يترك مجالًا للشركات الأخرى للانضمام إلى السباق.

أجرى Zero 2 Infinity أول اختبار له في عام 2012، ثم بعد خمس سنوات، نشرت الشركة أول نموذج أولي لها يسمى "بلوستار" ، والذي كان عبارة عن مركب من مرحلتين يتكون من منطاد وكبسولة.

حمل البالون الكبسولة بنجاح حتى علامة الارتفاع، حيث تمكن من إشعال محركاته مما سمح لها بالطفو في الفضاء.

قال الرئيس التنفيذي خوسيه ماريانو لوبيز أوردياليس: "لدينا الكبسولة، التصاريح، التأمين، وما ينقص هو مجرد مسألة تمويل".

تمتلك إسبانيا كل شيء لتكون رائدة في مجال السياحة الفضائية: فهي تمتلك الشركات والتكنولوجيا، وسيحصل الركاب على تدريب على السلامة لمدة يومين، كما سيتم إجراء تجارب علمية تشمل قياس الغلاف الجوي ومستويات التلوث قبل كل إطلاق.