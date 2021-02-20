شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر مطورى الألعاب الإلكترونية يعقد افتراضيًا بسبب تداعيات كوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2021 بشكل رقمي بالكامل وسيتم تقسيمه إلى ثلاثة أحداث منفصلة ليكون أكثر أمانًا لاستيعاب الشبكات وعروض الألعاب وورش العمل التعليمية وحلقات النقاش التي يشتهر بها الحدث وفقا لما نقله the Verge.

ويأتي تغير مسار المؤتمر ليعقد رقميا بسبب مخاوف كوفيد 19 ومخاطر اختلاط المشاركين، وستبدأ سلسلة الأحداث بـ GDC Masterclass، وهي عبارة عن مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية الافتراضية للمطورين والتي ستقام في 4 و 5 مارس.

معرض GDC، الذي سيكون مفتوحًا للجمهور ويمكن حضوره مجانًا، سيقام في الفترة من 15 إلى 19 مارس، ويضم شبكات ومحاضرات في "مجموعة جديدة من المحتوى".

وسيعقد GDC 2021 الخاص بالأعمال والتعليم في 19 يوليو ويستمر لمدة أسبوع. كما سيقام مهرجان الألعاب المستقلة (IGF) في 21 يوليو من العام الجاري.

كان قد تم تأجيل GDC في شتاء العام الماضي إلى الصيف وعقد رقميًا، وأعيد تسميته باسم GDC Summer، يضمن الحفاظ على الأحداث رقمية في عام 2021 أن المؤتمر لن يصبح حدثًا محتملاً لـ COVID-19، وهو مصدر قلق لم يمنع المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لهذا العام من المضي قدمًا كمؤتمر شخصي.

ومن المزايا الأخرى للانتقال إلى العالم الرقمي أنه يمكن أن يجعل GDC 2021 أكثر سهولة، وكان حضور GDC في السنوات الماضية مكلفًا للغاية بالنسبة لبعض المطورين المستقلين حتى قبل تضمين تكلفة الإقامة في سان فرانسيسكو لمدة أسبوع، يجب أن يسمح الحدث الرقمي لمزيد من الأشخاص بالحضور دون نفقات السفر.