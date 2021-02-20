تكنولوجيا: Asus تحدد يوم 10 من مارس لإطلاق هاتف الألعاب ROG Phone 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لكشف النقاب عن إصدار جديد من هواتفها المخصصة للألعاب، حيث ينطلق هاتف ROG Phone 5 في حدث يعقد قي 10 من مارس المقبل.

رصد هاتف ROG Phone 5 المخصص للألعاب من Asus في الكثير من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، واليوم حددت Asus موعد لإطلاق هذا الإصدار رسمياً، حيث تخطت Asus رقم 4 في تسمية هواتف الألعاب لتنتقل إلى ROG Phone 5 مباشرة.

لم تكشف Asus عن الكثير من التفاصيل في الإعلان التشويقي لحدث ROG Phone 5 المرتقب، إلا أن الهاتف رصد في قاعدة بيانات Geekbench، والتي أوضحت بعض من مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف ROG Phone 5 يأتي بنظام تشغيل Android 11، ورقاقة معالج Snapdragon 888، كما تقدم Asus الهاتف باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 و16 جيجا بايت رام.

أيضاً ظهر الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودعم الإتصال بشبكات 5G، وبطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

يذكر أن التسريبات التي ظهرت حتى الآن حول هاتف ROG Phone 5 تستهدف نموذج I005DA الذي ينطلق في السوق الصيني، بينما ينطلق الهاتف للأسواق العالمية بنموذج رقم I005DB.

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