شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح Office 2021 لنظامى التشغيل ويندوز وmacOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا عن إطلاق Office 2021، حيث أعلنت الشركة أن مجموعة تطبيقات مايكروسوفت ستتوفر فى وقت لاحق من هذا العام لمستخدمى Mac وويندوز، وقالت مايكروسوفت إن هذا الإصدار مخصص للمستخدمين الذين لا يرغبون فى استخدام الإصدار السحابى من مايكروسوفت Office 365.

وقالت الشركة أيضًا إنها تخطط لطرح Office 2021 للشركات الصغيرة والمستخدمين الشخصيين فى وقت لاحق من هذا العام، وقالت الشركة فى منشور رسمى على مدونة، "سيتم أيضًا دعم Office 2021 لمدة خمس سنوات بنموذج" الشراء لمرة واحدة "التقليدي.

وقالت الشركة:"لا نخطط لتغيير سعر هذه المنتجات وقت الإصدار، وسنقوم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الميزات الجديدة المضمنة فى Office 2021 بالقرب من التوفر العام"، ووفقًا لـ مايكروسوفت، سيخضع كل من Office LTSC (قناة الخدمة طويلة الأجل) وويندوز 10 LTSC لسياسة دورة الحياة الثابتة، وقالت الشركة أيضًا إنها ستقدم الدعم لمدة خمس سنوات.

وبدون الوصول إلى السحابة، سيتضمن Office LTSC مجموعة فرعية فقط من القيمة الموجودة فى تطبيقات مايكروسوفت 365، بناءً على الميزات المضمنة فى الإصدارات السابقة، وستتضمن ميزات Office LTSC الجديدة تحسينات فى إمكانية الوصول وإمكانيات مثل المصفوفات الديناميكية وXLOOKUP فى Excel ودعم الوضع المظلم عبر تطبيقات متعددة وتحسينات الأداء عبر Word وExcel وOutlook وPowerPoint.

وذكرت مايكروسوفت أيضًا أن الإصدار التالى من Office لن يتم شحنه مع تطبيق العميل Skype for Business، والذى سيكون متاحًا للتنزيل فى مركز تنزيل مايكروسوفت، وسيتم شحنه مع تطبيق مايكروسوفت Teams، مما يسمح للعملاء بتمكين هذه التجربة وتجربتها إذا اختاروا ذلك.