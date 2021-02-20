شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تصنع قلمًا لجهاز التابلت باستخدام المستلزمات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ قلم أبل الجيل الثانى من Apple Pencil 130 دولارًا، فسعر هذه الأقلام باهظ وليس فى متناول الجميع، لذلك نقدم لك بعض الخطوات البسيطة التى يمكنك بها صنع قلم يعمل على شاشة التابلت من اللوازم المنزلية فى أقل من 5 دقائق، فيمكنك صنع قلم إلكترونى محلى الصنع وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية صنع قلم إلكترونى في المنزل

قبل أن تبدأ، قم بتجميع قائمة المستلزمات التالية.

1- قلم حبر يمكنك إزالة الرأس وأنبوب الحبر منه.

2- ورق ألومنيوم

3- سلاكة قطن

4- مقص

5- شريط

6- ماء



خطوات القلم الالكترونى

الخطوات:

1. أزل الحبر من القلم بحيث يكون مجرد أنبوب مجوف.

2. اقطع سلاكة القطن إلى نصفين بحيث تكون كرة من القطن في أحد طرفيها وعصا في الطرف الآخر.

3. إظهار قطعة القطن في المكان الذي كان عليه رأس الحبر، وادفع القطن حتى نهاية القلم، وإذا كان مرتخيًا، استخدم شريطًا صغيرًا لتثبيته في مكانه.



القلم مغطى بالألمونيوم

4. قص مربعًا من ورق الألومنيوم ولفه بإحكام حول القلم، ويجب أن يبدأ من القطن، ويغطي معظمه، ويمتد بطول القلم بعيدًا بما يكفي حتى تتلامس معه بقوة عندما تمسك القلم بيدك بشكل طبيعي، واستخدم شريطًا صغيرًا لتثبيته على القلم، وضعه على ذيل القلم ، وليس على القطن، وتأكد من لف ورق الألمونيوم بإحكام حول القلم الممتلئ وجزء من القطن.

5. ضع طرف القطن في بعض الماء، وتأكد من أنه رطب تمامًا، لكن لا يقطر بالماء.

هذا كل شيء، قلمك الآن كامل، عليك أن تختبره عن طريق الضغط على القلم واستخدامه للتحكم في جهازك المحمول.

إذا لم ينجح الأمر، فإن المشاكل الأكثر احتمالاً هي: أن القطن ليس مبللاً بدرجة كافية، أو ورق الألمونيوم ليس ملامسًا للقطن، أو أن يدك لا تلمس الرقاقة.