شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تزيل 55 مليون مراجعة تنتهك سياستها خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت خدمة "خرائط جوجل" 55 مليون مراجعة تنتهك سياسة الشركة وما يقرب من ثلاثة ملايين ملف تعريف أعمال مزيف خلال 2020، وبسحب التقرير فإن هذا يعتبر أقل بمقدار 20 مليون مراجعة تمت إزالتها في عام 2019، حيث شهد انخفاضًا في العدد الإجمالي للمراجعات بسبب قلة عدد الأشخاص الذين خرجوا أثناء Covid-19.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت جوجل: "قمنا بإزالة أكثر من 960 ألف مراجعة وأكثر من 300 ألف ملف تعريف تجاري أبلغنا بها مستخدمو خرائط جوجل"، وقالت الشركة إنها راجعت وأزلت أكثر من 160 مليون صورة و3.5 مليون مقطع فيديو من الخرائط إما أنها انتهكت سياساتها أو كانت ذات جودة منخفضة.

وقالت الشركة "عطلت تقنياتنا وفرقنا أكثر من 610.000 حساب مستخدم بعد اكتشاف السلوك المشبوه أو الذي ينتهك السياسة والتحقيق فيه، لقد أوقفنا أكثر من 3 ملايين محاولة من قبل جهات فاعلة سيئة للتحقق من الملفات التجارية على جوجل التي لا تنتمي إليهم".

ومنذ أن بدأت جوجل في قبول المحتوى المساهم به في عام 2010، قام أكثر من 970 مليون شخص بتحديث الخرائط في شكل مراجعات وصور وتقييمات ومعلومات واقعية مثل العناوين وساعات العمل.

وقال دان بريتشيت، مهندس البرمجيات الرئيسي في خرائط جوجل: "نقوم أيضًا بنشر الآلاف من المشغلين والمحللين المدربين الذين يساعدون في تقييمات المحتوى التي قد تكون صعبة على الخوارزميات ، مثل فهم المراجعات بالعامية المحلية".

وقالت جوجل، إنه مع مشاركة المزيد من الأشخاص لمعرفتهم المحلية على الخرائط ، ستستمر في الاستثمار في السياسات والتقنيات والموارد اللازمة للتأكد من موثوقية المعلومات.