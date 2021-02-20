شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تثبيت نسخة المطورين من Android 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطرح جوجل قريبًا إصدارًا جديدًا من نظام التشغيل أندرويد الخاص بها يسمى Android 12، واليوم، أطلقت شركة الإنترنت العملاقة أول معاينة مطورين لنظام التشغيل هذا، وبالنسبة لأولئك غير المدركين، فإن Developer Preview هو برنامج لمطورى التطبيقات لإعطائهم نظرة مبكرة على الميزات القادمة حتى يتمكنوا من جعل تطبيقاتهم متوافقة وبناء الإصدار التالى من أندرويد.

وستطرح جوجل الإصدار التجريبى من نفس الإصدار للجمهور فى وقت لاحق من هذا العام، لكن إذا كنت لا تستطيع الانتظار للحصول على نظام التشغيل Android 12 لهاتفك، فهذا ما عليك القيام به:

1. ادخل إلى موقع أندرويد لنسخ المطورين، لتنزيل أداة فلاش DP1 "معاينة المطور"

2. انقر فوق ابدأ

3. قبل ذلك تأكد من تنزيل برنامج تشغيل Android USB

4. قم بتمكين قائمة خيارات المطور من خلال النقر على خيار رقم البناء 7 مرات

5. قم بتمكين تصحيح أخطاء USB عن طريق تبديل إعداد تصحيح أخطاء USB ضمن قائمة خيارات المطور

6. قم بتمكين إلغاء قفل OEM عن طريق تبديل إعداد إلغاء تأمين OEM

7. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك

8. فى صفحة الويب، انقر فوق Add New Device، ثم حدد طراز الجهاز وانقر فوق Connect

9. حدد جهازك المتصل فى المتصفح

10. اختر Developer Preview build من القائمة

11. انقر فوق زر التثبيت

12. أعد التشغيل عند الانتهاء

يجب على المستخدمين ملاحظة أن عددًا قليلاً فقط من الهواتف التى تدعم معاينة المطور لنظام Android 12، وهذه هى سلسلة Pixel 3 وسلسلة Pixel 3a وسلسلة Pixel 4 وسلسلة Pixel 4a وPixel 5.

أيضًا، هناك شيء آخر يجب مراعاته قبل المضى قدمًا فى هذه العملية وهو أنه نظرًا لأن نظام التشغيل فى مرحلة معاينة المطور فى الوقت الحالي، فمن المحتمل أن يكون غير مستقر وقد يتسبب فى مشاكل للاستخدام اليومي، لذلك احتفظ بنسخة احتياطية من جميع بياناتك الشخصية.