شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية للسيارات عالميا.. وتوقعات بخفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترك أزمة أشباه الموصلات التي ضربت قطاع السيارات لشركات التصنيع خيارًا صارمًا، وهو الدفع أو شراء الأسهم أو المخاطرة بالتعثر بينما يركز صانعو الرقائق على الأعمال المربحة في أماكن أخرى.

وخفضت شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك فولكس فاجن وفورد وجنرال موتورز، الإنتاج مع اكتساح سوق الرقائق من قبل صانعي الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية - العملاء المفضلون في صناعة الرقائق لأنهم يشترون رقائق أكثر تقدمًا وذات هامش أعلى وفقا لما نقلته رويترز.

وكشف النقص في أشباه الموصلات - أكثر من 800 دولار من السيليكون معبأ في سيارة كهربائية حديثة - عن الانفصال بين صناعة السيارات التي أفسدتها عقود من عمليات التسليم في الوقت المناسب وسلسلة التوريد لصناعة الإلكترونيات التي لم تعد قادرة على الانصياع لإرادتها.

وقال Ondrej Burkacky شريك McKinsey: "لقد اعتاد قطاع السيارات على حقيقة أن سلسلة التوريد بأكملها تتمحور حول السيارات". "ما تم تجاهله هو أن صانعي أشباه الموصلات لديهم بالفعل بديل."

وتستجيب شركات صناعة السيارات لهذا النقص من خلال الضغط على الحكومات لدعم بناء المزيد من القدرة على تصنيع الرقائق.

وخفضت شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك فولكس فاجن وفورد وجنرال موتورز، الإنتاج مع اكتساح سوق الرقائق من قبل صانعي الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية - العملاء المفضلون في صناعة الرقائق لأنهم يشترون رقائق أكثر تقدمًا وذات هامش أعلى.

وفي ألمانيا وجهت فولكس فاجن أصابع الاتهام إلى الموردين، قائلة إنها أعطتهم تحذيرًا في الوقت المناسب في أبريل الماضي - عندما توقف إنتاج السيارات العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا - بأنها تتوقع تعافي الطلب بقوة في النصف الثاني من العام.

هذه الشكوى المقدمة من شركة صناعة السيارات رقم 2 في العالم من حيث الحجم تخفف القليل من الجليد مع صانعي الرقائق، الذين يقولون إن صناعة السيارات سريعة في إلغاء الطلبات في حالة الركود والمطالبة بالاستثمار في إنتاج جديد في التعافي.

وقال مصدر في أحد مصنعي أشباه الموصلات الأوروبيين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "في العام الماضي، اضطررنا إلى إجازة الموظفين وتحمل تكلفة حمل الطاقة الخاملة".

وأضاف "إذا طلبت منا شركات صناعة السيارات الاستثمار في سعة جديدة، فهل يمكنهم إخبارنا من سيدفع مقابل هذه السعة الخاملة في فترة الانكماش التالية؟".

وتنفق صناعة السيارات حوالي 40 مليار دولار سنويًا على الرقائق - حوالي عُشر السوق العالمية. وبالمقارنة، تنفق Apple المزيد على الرقائق فقط لصنع أجهزة iPhone الخاصة بها ، كما يعتقد المحلل التقني في Mirabaud Neil Campling.

علاوة على ذلك، تميل الرقائق المستخدمة في السيارات إلى أن تكون منتجات أساسية مثل وحدات التحكم الدقيقة التي يتم تصنيعها بموجب عقد في المسابك القديمة - وهي ليست تقنية إنتاج رائدة يرغب صانعو الرقائق في الاستثمار فيها.

يقول الموردون: "إذا واصلنا إنتاج هذه الأشياء، فلن يكون هناك مكان آخر نذهب إليه. قال آصف أنور من شركة Strategy Analytics: "لن تستخدمه Sony لجهاز Playstation 5 أو Apple لجهاز iPhone القادم".

فوجئ صانعو الرقائق برد فعل قوى من صناعة السيارات الألمانية، والذي أقنع وزير الاقتصاد بيتر ألتماير بكتابة خطاب في يناير إلى نظيره في تايوان ليطلب من صانعي أشباه الموصلات توفير المزيد من الرقائق.

وأعرب مصدر في شركة تصنيع رقاقات أوروبية أخرى عن عدم تصديقه للفهم السيئ في إحدى شركات صناعة السيارات لكيفية عملها.

وأضاف"تلقينا مكالمة من إحدى شركات تصنيع السيارات التي كانت بحاجة ماسة إلى التوريد. قالوا: لماذا لا تعملون نوبة ليلية لزيادة الإنتاج؟

وأوضح: "ما لم يفهموه هو أننا كنا ندير وردية ليلية منذ البداية."

بينما يخطط كل من Infineon، المزود الرائد للرقائق لصناعة السيارات العالمية ، و Robert Bosch ، أكبر مورد لقطع الغيار من "المستوى 1" ، لتشغيل مصانع رقائق جديدة هذا العام ، هناك فرصة ضئيلة لتخفيف نقص الإمدادات قريبًا.

يستعين صانعو الرقائق المتخصصون مثل Infineon بمصادر خارجية لبعض إنتاج رقائق السيارات لمصنّعين متعاقدين بقيادة شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) ، لكن المسابك الآسيوية تعطي الأولوية حاليًا لصانعي الإلكترونيات المتطورة لأنها تواجه قيود السعة.

على المدى الطويل، ستصبح العلاقة بين صانعي الرقائق وصناعة السيارات أوثق حيث يتم اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع وتطوير ميزات مثل القيادة المساعدة والقيادة الذاتية، مما يتطلب شرائح أكثر تقدمًا.

ولكن على المدى القصير، لا يوجد حل سريع لنقص المعروض من الرقائق،

قال أنور من شركة Strategy Analytics ، الذي يتوقع انخفاضًا في إنتاج السيارات في أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 5% -10% في عام 2021 ، إن نقص الرقائق يعطل صانعو السيارات بعض القدرة على إعطاء الأولوية لبناء نماذج مربحة.

ويتوقع جان مارك شيري، رئيس شركة تصنيع الرقائق الفرنسية الإيطالية STMicroelectronics ، أن تؤثر قيود السعة على شركات صناعة السيارات حتى منتصف العام.