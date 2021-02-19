طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 9

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة ونشاط رياح على جنوب سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.