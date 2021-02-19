شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Robinhood يكشف أسباب وقف شراء أسهم جيم ستوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood، فلاد تينيف، أمام جلسة استماع في الكونجرس، إن قراره بالحد من الشراء في بعض الأسهم مثل GameStop Corp خلال فترة التقلب الشديد كان أمرًا لا مفر منه، لكن خبراء الصناعة قالوا إنه أكد فقط المخاطر التي كان تطبيق التداول الشهير على استعداد لقبولها لتوسيع نطاق الحصة السوقية.

آثارت قيود Robinhood في 28 يناير على شراء GameStop وغيرها من الأسهم التي راهنت عليها صناديق التحوط غضب عملائها والمشرعين الأمريكيين في جلسة استماع يوم الخميس الماضي. واتهموها بالقيام بعطاءات وول ستريت من خلال حماية صناديق التحوط من جيش من التجار الهواة الذين يتجمعون معًا في Reddit لمواجهتها.

ووفقا لرويترز فقد كرر تينيف في جلسة الاستماع تفسيره السابق لهذه الخطوة، قائلاً إن الأمر لم يتم من قبل صناديق التحوط ولكن من خلال مطلب أن تقدم Robinhood مبلغًا إضافيًا قدره 3 مليارات دولار كضمانات لضمان تداولات العملاء. وقال إنه حدث نادر للغاية بسبب التقلب غير المسبوق.

ومع ذلك، فقد سبقت يوم 28 يناير عدة أيام من التداول المحموم حيث توافد المستثمرون الهواة على Robinhood.

وقال خبراء هيكل السوق، إن ذلك كان يجب أن يكون بمثابة تحذير من أن تدفق الطلبات أصبح غير مستدام دون وضع المزيد من رأس المال جانبا.

تم إجبار Robinhood على جمع 3.4 مليار دولار بسرعة من مستثمريها للبقاء في العمل وتغطية مكالمات الضمان المستقبلية المحتملة.

قال جوزيف سيسيفسكي، المستشار الخاص في مركز أبحاث "بيتر ماركتس" بواشنطن: "لن يقوم أي وسيط-مسؤول بإيقاف التداول المفاجئ والمخصص لحجر الزاوية في برنامج إدارة مخاطر السيولة الخاص به".

كان استدعاء رأس المال الذي واجهته Robinhood بسبب وقت المعالجة القياسي لمدة يومين المطلوب لتسوية التداولات. يتعين على شركات السمسرة إرسال ضمانات مع غرف المقاصة لضمان التجارة في حالة تخلف أي من الطرفين عن السداد قبل التسوية.

وقال تينيف إن مطلب Robinhood للضمانات في 28 يناير كان قفزة بمقدار 10 أضعاف عن متطلبات 25 يناير. من خلال تقييد التداول حيث تمكنت Robinhood من خفضها إلى 737 مليون دولار.

وشركات السمسرة الرئيسية الأخرى مثل Charles Schwab & Co و TD Ameritrade لم تقيد الشراء في الأسهم المتأثرة.

وقام البعض بزيادة متطلبات هامش العملاء، مما يضمن أن لديهم أموالاً كافية لتغطية مراكزهم.

وبدأ كل من Charles Schwab & Co و TD Ameritrade، المملوكين لشركة Charles Schwab Corp، التي تمتلك سيولة أعمق بكثير من Robinhood، زيادة متطلبات الهامش الخاصة بهما لـ GameStop في 13 يناير.

وبدا أن Tenev يناقض نفسه أثناء جلسة الاستماع، حيث صرح عدة مرات أن Robinhood لم تواجه أزمة سيولة وأنها جمعت أموالًا لمطالب جانبية مستقبلية، فقط لتسلم لاحقًا بأن تطبيق التداول اضطر إلى تقييد الشراء لأنه لم يكن لديه 3 مليارات دولار.

وقالت شركة Depository Trust & Clearing Corp، وهي غرفة المقاصة التي طلبت ضمانات بقيمة 3 مليارات دولار ، في شهادة مكتوبة أن وسطاء المقاصة لا ينبغي أن يفاجئوا لأن قواعدها ومنهجياتها عامة وشفافة.

وقالت إنها توفر حاسبات وأدوات تسمح للوسطاء "بمراقبة مخاطرهم في الوقت الفعلي القريب" وتقدير متطلبات السيناريوهات الافتراضية.

وقال بعض خبراء هيكل السوق إن قرار Robinhood في 2018 بإطلاق وسيط مقاصة خاص بها لمعالجة التداولات ربما أدى إلى تفاقم أعبائها المالية في 28 يناير.

وسمح لها الهيكل بخفض التكاليف من خلال القضاء على وسيط المقاصة الخارجي، الذي كان يعمل كوسيط بينها وبين غرفة المقاصة، لكن هذا يعني أن Robinhood كانت أيضًا تتحمل المسؤولية الكاملة عن طلبات رأس المال في أوقات التقلبات.

قال خبراء السوق إنه من غير المرجح أن سمح وسيط المقاصة ذو الخبرة لشركة Robinhood بالمخاطرة بهذا القدر من المخاطر في المقام الأول.

قالت فيرجيني أوشي، المديرة التنفيذية لشركة Firebrand Research الاستشارية لهيكل السوق: "تعد متطلبات الهامش دائمًا صفقة أكبر للمشاركين الأصغر في السوق برسملة أقل واحتياطيات نقدية أقل".