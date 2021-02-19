غيتس يكشف عن رأيه في العملات الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 7 ثواني

قال المؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، إن الطريقة التي تعمل بها العملات المشفرة، اليوم، تسمح ببعض الأنشطة الإجرامية.

وأضاف الملياردير الأمريكي في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، نشرت الخميس: “سيكون من الجيد التخلص من ذلك، ربما كان ينبغي أن أقول أسلحة بيولوجية. هذا أمر سيء حقا”.

عكس تصريحات غيتس، التخوفات التي يتبناها بعض أشهر المستثمرين والمحللين وقادة المؤسسات المالية الكبرى، والذين يرون أن العملات الرقمية عرضة لإساءة الاستخدام من قبل المحتالين وفي مخططات غسل الأموال.

وفي مقابلة أخرى مع شبكة “سي إن بي سي”، تبنى غيتس موقفا أكثر اعتدالا، واصفا وجهات نظره حول بتكوين بأنها “محايدة”، وقال: “أنا لا أملك عملة بتكوين، ولا حتى أراهن على انخفاضها، لذا فقد اتخذت وجهة نظر محايدة”.

وأضاف:أعتقد أن تحويل الأموال إلى شكل رقمي أكثر وتخفيض تكاليف المعاملات، وهذا شيء تفعله مؤسسة غيتس في البلدان النامية.

وأردف بالقول: “يمكن أن ترتفع بتكوين وتنخفض فقط بناء على الهوس أو أيا كانت وجهات النظر وليس لدي طريقة للتنبؤ بكيفية تحسن ذلك”.

ارتفعت بتكوين أعلى 53 ألف دولار لأول مرة في تاريخها خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لتتجاوز قيمتها السوقية حاجز تريليون دولار. وجاء صعود العملات المشفرة بقيادة بتكوين بعد دفاع الملياردير إيلون ماسك عن استثمار شركته 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية.