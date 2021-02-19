شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: امتلاك الـ"بتكوين" أفضل من الاحتفاظ بالنقد التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير التقني إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن امتلاك عملة البيتكوين أفضل قليلاً من الاحتفاظ بالنقد التقليدي، لكن الاختلاف الطفيف جعلها اصلا أفضل للاحتفاظ بها.

وقال ماسك في تغريدة: "عندما تعاني العمله الورقيه من الفائدة السلبيه، فقط المغفل الذي لا ينظر في مكان آخر، البيتكوين هي تقريبا كالعملات الورقيه تقريبا".

كما دافع عن إجراء تسلا للاستثمار في عملة البيتكوين ، قائلاً إن الاختلاف مع النقود جعلها "مغامرة بما يكفي" لشركة S&P 500 للاحتفاظ بالعملة المشفرة.

دفع شراء بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار من تسلا العملة المشفرة للارتفاع نحو الذروة القياسية لهذا الأسبوع فوق 50000 دولار، بينما أدى ترويج ماسك الأخير للدوج كوين على تويتر أيضًا إلى رفع سعر تلك العملة المشفرة.

كانت عملة بتكوين ثابتة عند أقل بقليل من ذروة قياسية بلغت 51.284 دولارًا.