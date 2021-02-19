شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعضاء بالكونجرس يخططون لتشريع يسهل تفاوض ناشرى الأخبار مع فيس بوك وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط أعضاء الكونجرس لتقديم مشروع قانون فى الأسابيع المقبلة لتسهيل التفاوض على المؤسسات الإخبارية الأصغر مع منصات التكنولوجيا الكبرى، كما قال النائب كين باك، العضو الجمهوري الأعلى في لجنة مكافحة الاحتكار في اللجنة القضائية بمجلس النواب وفقا لما نقلته رويترز.

وقال باك، الذي تم اختياره كعضو بارز هذا الشهر، إن اللجنة ستصدر سلسلة من تشريعات مكافحة الاحتكار وستسمح الأولى في الأسابيع المقبلة للمؤسسات الإخبارية الأصغر بالتفاوض بشكل جماعي مع Facebook و Alphabet's Google وفقا لما نقلته رويترز.

وتستخدم شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار لجذب العملاء وقد اتهمها ناشرو الأخبار بعدم مشاركة عائدات إعلانية كافية معهم. ويمكن أن يعزز التشريع المبيعات في قطاع الأخبار المتعثر.

وسيتم تقديم مشروع القانون الأمريكي في وقت تخوض فيه أستراليا معركة ضارية مع Facebook، حيث حجب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي موجز الأخبار والصفحات الأخرى - بما في ذلك الصفحات الخاصة بالمؤسسات الخيرية وخدمات الصحة والطوارئ - كجزء من نزاع حول قانون مقترح يطالبها وجوجل بالدفع للمنافذ الإخبارية التي تؤدي روابطها إلى زيادة الزيارات إلى منصاتها، أو الاتفاق على سعر من خلال التحكيم.

وبينما حارب Facebook الناشرين أبرمت Google صفقات معهم في فرنسا وأستراليا ودول أخرى.

وأعلنت جوجل هذا الأسبوع أنها وافقت على صفقة عالمية مع News Corp تتضمن "مدفوعات كبيرة" للمؤسسة الإخبارية، في واحدة من أكبر الصفقات من نوعها.

وظل الناشرون الصغار الذين يستخدمون تقنية مبيعات الإعلانات من Google يدركون منذ سنوات حصول المنافسين الكبار على صفقات مشاركة أرباح أكثر ملاءمة من شركة البحث العملاقة.

ولا يمكن إنكار أن صناعة الأخبار تكافح، مع انخفاض التوظيف فى الصحف الأمريكية بمقدار النصف منذ عام 2008 وسط تراجع عائدات الإعلانات وتغير عادات وسائل الإعلام، وفقًا لبيانات من Pew Research.

َوقال باك إن التشريع المتوقع سيكون مشابهًا لمشروع قانون عام 2019 الذي شارك في رعايته النائب ديفيد سيسلين ، والذي كان سيسمح للناشرين الصغار بالتجمع معًا للتفاوض مع الشركات الكبرى مثل Facebook و Google دون مواجهة تدقيق مكافحة الاحتكار.

ونص مشروع القانون هذا على أن الناشرين الصغار فقط هم من يمكنهم الاستفادة من مفاوضات المجموعة.

وقال ديفيد شافيرن، الرئيس والمدير التنفيذي لـ News Media Alliance "ما جربه الناشرون هو أن المنصات تذهب إليهم واحدة تلو الأخرى، وتجعلهم يوقعون على اتفاقيات عدم الإفشاء ويحاولون تحسين كل ناشر دون أن يتمكن الناشرون من مقارنة الملاحظات".

ربما يكون لدى الناشرين الوطنيين الكبار القدرة على الحصول على صفقاتهم الخاصة. إذا نظرت إلى ناشرين أصغر، فإن الطريقة الوحيدة للحصول على قيمة عادلة هى إذا عملوا معًا".

وفي أكتوبر الماضي أورد تقرير الأغلبية للجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار الانتهاكات التى ارتكبها عمالقة التكنولوجيا مثل Google و Facebook بالتفصيل، وفي تقريره الخاص أعرب باك وثلاثة من زملائه الجمهوريين عن اهتمامهم ببعض التغييرات فى قانون مكافحة الاحتكار بهدف تعزيز المنافذ الأخرى.

وقال باك إنه يريد أن يظل التركيز على عمالقة التكنولوجيا، وقال "أكبر تهديد لاقتصاد السوق الحرة هو التكنولوجيا الكبيرة ويجب أن يركز (التشريع المحتمل) بشدة على ذلك".