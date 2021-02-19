شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت متطور يستعمل كاميرات مثبتة فى العيون لرسم لوحات وإلقاء الشعر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عالم الروبوتات كافة مناحي الحياة خلال الفترة الأخيرة، ويشهد مجال الروبوتات تطوير بشكل مستمر لتقديم خدمات أفضل بديلة عن العامل البشري، ووسط هذه التطويرات، صمم مجموعة علماء من بريطانيا روبوت اطلقوا عليه مسمى "اى- دا"، وتم تصميمه بناء على خوارزميات ابتكرها علماء جامعة اوكسفورد.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للروبوت "اى- دا"، ويتميز بأنه روبوت قادر على الرسم وكتابة الشعر ايضا، والروبوت اى- دا يستعمل كاميرات مثبتة في عيونها لترسم لوحات وصور فنية، وقادرة أيضا على كتابة شعر مستوحى من أهم الادباء في العالم.



الروبوت المتطور

وساعد فريق "ميزمر" المسؤول عن تصميم روبوتات لهوليوود في صنع وجه وشعر الروبوت اى- دا.



روبوت بريطانى متطور



روبوت على شكل امرأة

وفى إطار تطوير الروبوتات، أثبت الروبوت المستقل Ella ، الذي ابتكره LionsBot، قيمته خلال عرض توضيحي في مستشفى Tunbridge Wells، حيث يتفاعل Ella مع أي شخص يتعامل معه في العنابر من خلال إلقاء "النكات المرحة وحتى الغناء"، ويجري نقل هذا الروبوت المختص بالتنظيف الذكي إلى أجنحة المستشفى في محاولة لرسم ابتسامة على وجوه المرضى والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا القاتل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستستخدم المستشفى الروبوتات في مناطق الاستقبال لمسح الأرضيات الكبيرة، وإتاحة الفرصة لعمال النظافة البشريين للتركيز على نقاط الاتصال المحتملة لـCovid-19.

وتتميز عيون الروبوت الزرقاء المزودة بإضاءة LED تبدأ في التحديق، ويبدأ رأسها في التمايل لتقليد الضحك، بينما يصدر صوت قهقهة مرحة من نظام مكبرات الصوت.

كما أن قيام Ella بعمل الأرضيات يؤدى إلى جفافها بشكل أسرع وتوفر المنظفات لتعقيم نقاط اللمس، وهو أمر حيوي في وقف انتشار Covid-19.

وسيتم نشر الروبوتات في عنابر الأطفال في أشهر الصيف عندما يُتوقع أن يخف التوتر، حتى يتمكنوا من الترفيه عن الأطفال، وقالت سارة جراي، مساعدة المدير العام للمرافق في Trust، "إن الروبوت وضع ابتسامة على وجوه بعض مرضانا الصغار عندما زارت الجناح".