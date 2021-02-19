شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعين مديرا تنفيذيا جديدا للإشراف على أبحاث الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت شركة Google التابعة لشركة الفابت ماريان كرواك، أحد مديريها التنفيذيين القلائل من السود، للإشراف على أبحاث حول الذكاء الاصطناعي المسؤول (AI) بعد أسابيع من الغضب الداخلي بسبب طردها لعالم أسود بارز.

وأكدت Google، أن Croak سيدير ​​10 فرق، بما في ذلك عشرات العلماء الذين يدرسون الاعتبارات الأخلاقية للتقنيات الآلية المعروفة باسم AI.

وقالت Timnit Gebru، رئيسة منظمة العفو الدولية الأخلاقية، في ديسمبر، إن Google فصلتها فجأة بسبب اعتراضها على طلبات الشركة.

وأعرب الموظفون لأسابيع عن قلقهم من أن انتقادات جيبرو لشركة Google أدت إلى عقوبة غير عادلة، وكان كرواك من بين المديرين التنفيذيين الذين يحاولون التوسط في سبيل المضي قدمًا بين الموظفين والإدارة.

وأخبرت كرواك، نائبة رئيس قسم الهندسة التي ستقدم تقاريرها إلى جيف دين، رئيس شركة جوجل للذكاء الاصطناعي، الموظفين في اجتماع يوم الخميس أنها تحترم جيبرو وأن ما حدث لها كان مؤسفًا.

في مقطع فيديو على مدونة Google، أقرت أيضًا بوجود معارضة في مجالات البحث التي تقع الآن ضمن اختصاصها. قالت: "هناك الكثير من الخلاف في الوقت الحالي داخل هذا المجال، ويمكن أن يكون مستقطبًا في بعض الأحيان، وما أود فعله هو مجرد جعل الناس يتحدثون بطريقة أكثر دبلوماسية".

وصف أليكس هانا، موظف Google، على موقع تويتر، الأخبار المتعلقة بـ Croak بأنها "خيانة"، قائلاً إنها حدثت وراء ظهر فريق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي ولم تستجيب لمطالب الفريق بعد طرد جيبرو.

وقال جيبرو في بيان: "ماريان عالمة بارزة للغاية أعجبت بها بل وثقت بها،إنه لأمر مؤلم للغاية أن أراها تضفي الشرعية على ما فعله جيف دين ومرؤوسوه بي وفريقي".

وCroak الذي كان يعمل سابقًا على موثوقية الموقع لشركة Google، سيشرف أيضًا على فرق إجراء الأبحاث المتعلقة بإمكانية الوصول، والصالح الاجتماعي والإنصاف في الخوارزميات الصحية.