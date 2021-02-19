شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Twitter Spaces الجديدة من تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى تطبيق Clubhouse بالكثير من الاهتمام مؤخرًا، إذ أن هذه الشبكة الاجتماعية الجديدة للدردشة الصوتية تجذب المزيد من المستخدمين يوميًا، وهو ما دفع شركة تويتر لتوسيع ميزة Spaces الصوتية الجديدة لمزيد من الأشخاص، حيث أكد رئيس المنتج فى تويتر Kayvon Beykpour لـ The Verge أنه تمت دعوة نحو 3000 شخص لاختبار Twitter Spaces يوم الأربعاء، بينما تم تمكين هذه الميزة بالفعل لـ1000 مستخدم.

ميزة Twitter Spaces

تعمل Twitter Spaces بطريقة مشابهة لـ Clubhouse، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء غرف للتحدث مع أشخاص آخرين فى الوقت الفعلى، وقد بدأ موقع تويتر باختبار ميزة Spaces الجديدة فى نوفمبر الماضى، وقال تويتر عنها: إن مجموعة صغيرة جدًا من المستخدمين ستُمنح القدرة على إنشاء Spaces، لكن من الناحية النظرية يمكن لأى شخص الانضمام إلى تلك Spaces، ومع ذلك، فإن من سيُسمح لهم بالدخول إلى Space فئة معينة تعتمد على المستخدم الذي أنشأها.

وكان الموقع قد أعلن فى وقت سابق أنه سيبدأ قريبًا باختبار الميزة التى تسمح لمستخدمى تويتر بالتجمع فى مساحات خاصة لإجراء محادثات مباشرة مع شخص آخر، أو مع مجموعات من الأشخاص، وأوضح موقع تويتر وقتئذ كيف سيكون الأشخاص الأوائل الذين سيُمنحون حق الوصول إلى Spaces هم من النساء والأشخاص من المجتمعات المهمشة الأخرى، والمجموعات التى من المرجح أكثر من غيرها أن تتعرض لسوء المعاملة والمضايقة عند محاولة الانخراط فى محادثات بصورة منتظمة، والمناقشات القائمة على التعليقات على المنصة.

ويبدو أن الإشراف هو محور تركيز كبير فى ميزة Spaces، إذ يمكن للمُنشئين التحكم فى من يمكنه أو لا يمكنه التحدث، وهناك ميزات للإبلاغ والحظر مُضمنة فى الإصدار الأول، وتشمل الميزات الأخرى التى يجرى اختبارها ردود الأفعال القائمة على الرموز التعبيرية، والقدرة على مشاركة التغريدات، ونسخة مبكرة جدًا من النسخ الصوتي المباشر.