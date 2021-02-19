شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وزراء أستراليا: العديد من الدول الغربية سيتبعون موقفنا من فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بالمضي قدما في القوانين لإجبار فيس بوك على الدفع لمنافذ الأخبار مقابل المحتوى، قائلا إنه تلقى دعمًا من قادة العالم بعد حجب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي جميع وسائل الإعلام وفقا لما نقلته رويترز.

وجرد موقع Face book صفحات المنافذ الإخبارية المحلية والأجنبية للأستراليين وحظر مستخدمي منصته من مشاركة أي محتوى إخباري يوم الخميس، قائلاً إنه لم يُترك أمام أي خيار قبل قوانين المحتوى الجديدة.

هذه الخطوة أدت أيضًا إلى محو العديد من حسابات حكومة الولاية وقسم الطوارئ، بالإضافة إلى مواقع خيرية غير ربحية، تسببت في غضب واسع النطاق.

وقال موريسون الذي انتقد موقع Facebook على منصته الخاصة لـ "إلغاء صداقة" أستراليا، إن قادة بريطانيا وكندا وفرنسا والهند أبدوا دعمهم.

وقال موريسون للصحفيين في سيدني "هناك الكثير من الاهتمام العالمي بما تفعله أستراليا".

"لهذا السبب ادعو Facebook للمشاركة بشكل بناء لأنهم يعرفون أن ما ستفعله أستراليا هنا من المرجح أن يتبعه العديد من السلطات القضائية الغربية الأخرى".

وقال وزير التراث الكندي ستيفن جيلبو، الخميس الماضي، إن بلاده ستتبنى النهج الأسترالي لأنها تصوغ تشريعاتها الخاصة في الأشهر المقبلة.

وقال موريسون للصحفيين في سيدني "هناك الكثير من الاهتمام العالمي بما تفعله أستراليا".

وأضاف "لهذا السبب أدعو ... Facebook للمشاركة بشكل بناء لأنهم يعرفون أن ما ستفعله أستراليا هنا من المرجح أن يتبعه العديد من السلطات القضائية الغربية الأخرى".

وقال وزير التراث الكندي ستيفن جيلبو في وقت متأخر من يوم الخميس إن بلاده ستتبنى النهج الأسترالي لأنها تصوغ تشريعاتها الخاصة في الأشهر المقبلة.

والقانون الأسترالي، الذي سيجبر فيس بوك وجوجل على التوصل إلى صفقات تجارية مع ناشرين أستراليين أو مواجهة تحكيم إلزامي، تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل مجلس النواب الفيدرالي ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ في غضون الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج إنه تحدث إلى مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك للمرة الثانية في أعقاب التعتيم الإخباري.

"تحدثنا من خلال القضايا المتبقية واتفقنا على أن فرقنا المعنية ستعمل من خلالهم على الفور. قال فريدنبرج في تغريدة "سنتحدث مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وقالت فيس بوك في بيانها الذي أعلنت فيه الخطوة في أستراليا إن القانون الأسترالي "أساء فهم" قيمته بالنسبة للناشرين.

وقال فرايدنبرج في وقت سابق لـ Australian Broadcasting Corp إن "هناك شيء أكبر بكثير هنا على المحك من مجرد صفقة تجارية واحدة أو صفقتين. هذا يتعلق بسيادة أستراليا ".

قام كل من Facebook و Alphabet Inc المملوكين لشركة Google بحملة ضد القوانين حيث هدد كلاهما بسحب الخدمات الرئيسية من أستراليا إذا دخلت القوانين حيز التنفيذ.

وأعلنت Google عن مجموعة من صفقات الترخيص الاستباقية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك اتفاقية عالمية مع News Corp.

وأعاد Facebook بعض الصفحات الحكومية في وقت لاحق الخميس الماضي، لكن العديد من الجمعيات الخيرية وغير الربحية وحتى مجموعات الأحياء ظلت مظلمة.

زلاقات حركة مرور الويب

كان لتحرك فيسبوك تأثير فوري على حركة المرور إلى مواقع الأخبار الأسترالية، وفقًا للبيانات الأولية من شركة التحليلات Chartbeat ومقرها نيويورك.

وأظهرت بيانات تشارتبيت أن إجمالي حركة المرور إلى المواقع الإخبارية الأسترالية من مختلف المنصات انخفض عن اليوم السابق للحظر بنحو 13% داخل البلاد ونحو 30% خارج البلاد.

وبالمثل تراجعت حركة المرور إلى مواقع الأخبار الأسترالية من Facebook وحده من حوالي 21% إلى حوالي 2% داخل أستراليا، ومن حوالي 30% إلى حوالي 4% خارج البلاد.

وأكد مايكل ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوز كورب أسترالاسيا، في شهادته في جلسة استماع برلمانية غير ذات صلة، التأثير لكنه قال إن عدد الأستراليين الذين يزورون مواقع الشركة مباشرة قد ارتفع.

وقال للاستفسار: "بالتأكيد كانت حركة الإحالة غير موجودة، بينما في نفس الوقت كانت حركة المرور المباشرة إلى مواقعنا الإلكترونية أعلى من رقمين".

اقترح ميلر أيضًا أن تقوم هيئة تنظيم المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) بفحص تحرك Facebook.