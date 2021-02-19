شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيت الأبيض: 100 شركة تضررت من اختراق SolarWinds والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الحكومة الأمريكية أرقامًا محدثة عن عدد الشركات والوكالات الفيدرالية التي تعتقد أنها تأثرت باختراق SolarWinds الأخير، وقالت آن نويبرجر، نائبة مستشار الأمن القومي، في إيجاز: "تعرضت 9 وكالات اتحادية وحوالي 100 شركة من القطاع الخاص للخطر" ، رغم أنها رفضت تسمية منظمات معينة.

وعلى الرغم من أن الاختراق كان "من المحتمل أن يكون روسيًا ،" قال Neuberger إن المتسللين شنوا هجومهم من داخل الولايات المتحدة.

وأحدث الأرقام التي تم الكشف عنها أقل من 250 وكالة وشركات فيدرالية تم الإبلاغ عنها سابقًا بأنها مصابة، على الرغم من تحذير Neuberger من أن التحقيق لا يزال في "مراحله الأولى" وأنه قد يتم العثور على "حلول وسط إضافية".

وعلى وجه الخصوص ،وتمنح شركات التكنولوجيا المخترقة المتسللين على وجه الخصوص موطئ قدم محتمل لهجمات مستقبلية. ويُعتقد أن ما يصل إلى 18000 من عملاء SolarWinds قد تلقوا الشفرة الخبيثة في الأصل، على الرغم من أن المتسللين لم يحاولوا الحصول على وصول إضافي إليهم جميعًا.

وظهر الاختراق في الأصل في أواخر العام الماضي، عندما ظهر أن المتسللين اخترقوا برنامج المراقبة والإدارة الخاص بـ SolarWinds، والذي تستخدمه العديد من الوكالات الحكومية وشركات Fortune 500 وفقا لبلومبرج.

وأفادت التقارير أن الشركات بما في ذلك Intel و Nvidia و Cisco و Belkin و VMWare قد شاهدت أجهزة كمبيوتر على شبكاتها مصابة، بالإضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية، والتجارة والولاية والطاقة والأمن الداخلي.