شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية معرفة التطبيق المستخدم لكاميرا أو ميكرفون أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مستخدمى أيفون، فربما لاحظت أن نقطة برتقالية ونقطة خضراء تظهر الآن من حين لآخر في الزاوية العلوية من الشاشة، وتسمى هذه النقاط بأضواء المؤشرات، وتنبه المستخدمين إذا كان التطبيق يستخدم الكاميرا أو الميكروفون، فهذه الميزة الجديدة هي جزء من حملة آبل الأوسع لحماية خصوصية مستخدميها.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تجعل أبل من السهل معرفة التطبيق الذي يستخدم ميكروفون أو كاميرا أيفون.

عندما تظهر نقطة خضراء أو برتقالية، ما عليك سوى التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة للوصول إلى مركز التحكم، وفي الجزء العلوي، سيظهر اسم التطبيق، بالإضافة إلى ما إذا كان يستخدم كاميرا الهاتف أو الميكروفون، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم انستجرام ، فيجب أن تقرأ انستجرام مع رمز إما كاميرا أو ميكروفون.

لماذا أضواء المؤشر مهمة

قدمت أبل مع تحديث iOS 14، عددًا من الأدوات الجديدة لمساعدة المستخدمين على حماية خصوصيتهم، وإجبار التطبيقات على أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بكيفية استخدامهم لهاتفك.

وتعد أضواء المؤشر جزءًا من ذلك، حيث تنبه المستخدمين إذا كانت تطبيقات الطرف الثالث تستخدم الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بهم دون موافقة.

وإذا وجدت أن أحد التطبيقات يقوم بالوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بك دون مطالبة، فيجب حذفه والإبلاغ عنه.