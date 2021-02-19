شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول مارت تتوقع مبيعات مخيبة للآمال لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت شركة وول مارت، تباطؤ المبيعات للسنة المالية 2022، بعد عام ضخم شهد ارتفاع الطلب على الضروريات وغيرها من العناصر مع تدفق المستهلكين على متاجر التجزئة خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بوباء فيروس كورونا وفقا لما نقلته رويترز.

توقع أكبر بائع تجزئة في العالم تعديل صافي المبيعات لينمو بأرقام فردية منخفضة في السنة المالية 2022 التي تنتهي في 31 يناير، وهو أقل بكثير من نمو 8.5% في العام السابق. كما تتوقع أيضًا أن تكون ربحية السهم ثابتة إلى ارتفاع طفيف، أقل من معدل النمو البالغ 2.2% الذي توقعه المحللون، وفقًا لرفينيتيف.

وتراجعت الأسهم بنسبة 4%في تداول ما قبل السوق بعد أن قالت وول مارت أيضًا إنها استحوذت على حوالي 1.1 مليار دولار من التكاليف المتعلقة بالوباء خلال الربع، بما في ذلك زيادة الأجور لعمال المستودعات، ومكافآت موظفي المتجر والتكاليف المتعلقة بالحفاظ على متاجرها نظيفة.

قالت وول مارت، التي توظف 1.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، إنها ترفع الأجور إلى أكثر من 15 دولارًا للساعة في المتوسط.

وأدت البداية المبكرة لموسم العطلات وزيادة من أموال التحفيز في أواخر الربع الرابع إلى زيادة الطلب على الإلكترونيات والألعاب ومحلات البقالة.

وارتفعت المبيعات في المتاجر الأمريكية المفتوحة لمدة عام على الأقل بنسبة 8.6%، باستثناء الوقود، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يناير، وهي أعلى بكثير من توقعات المحللين بزيادة 5.6%، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 69%في الربع، متجاوزة زيادة بنسبة 35%في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها أبطأ من زيادة بنسبة 79%في الربع الثالث.

واعتمد بائع التجزئة على نطاقه وتعزيز تواجده عبر الإنترنت أثناء الوباء لجذب عملاء جدد يبحثون عن متجر شامل لاحتياجاتهم اليومية.

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 3.1% إلى 5.49 مليار دولار في الربع، في حين بلغت الأرباح المعدلة 1.39 دولار للسهم. توقع المحللون في المتوسط ​​أن تكسب الشركة 1.51 دولار لكل سهم.