شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن 217 رمزًا تعبيريًا جديدًا بينهم حقنة لقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن الرموز التعبيرية الجديدة المقبلة إلى أجهزة أيفون هذا الشهر، بما في ذلك حقنة لقاح وسماعات رأس تحمل علامة أبل التجارية، ويوجد 217 رمزًا تعبيريًا جديدًا، بالإضافة إلى بعض التحديثات للتصميمات الحالية لنظام التشغيل iOS 14.5، الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من أبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن مائتان من 217 رمزًا تعبيريًا جديدًا في هذا الإصدار ستتيح لمستخدمي الهواتف الذكية الاختيار من بين مجموعة أكثر شمولاً من الأزواج.

وتشمل الرموز التعبيرية الشائعة "تقبيل الأزواج" و "الأزواج ذوي القلوب" متوفرة الآن بمزيد من الاختلافات في درجات لون البشرة والجنس.



سماعات أبل

كما أزالت أبل الدم من الإيموجي للحقنة في iOS 14.5، مما يجعلها أكثر تنوعًا لتمثيل التطعيم ومراعاة الوباء الحالي، وتم الكشف عن قائمة "الإصدار 13.1" من الرموز التعبيرية الجديدة بواسطة Emojipedia، وهي جزء من Unicode Consortium، البنك المركزي لجميع الرموز التعبيرية المعتمدة.

وتطبق الشركات بما في ذلك أبل وجوجل ومايكروسوفت إصدارات مبسطة من التصاميم على أنظمة التشغيل الخاصة بها، وهذه هي النظرة الأولى على أبل.

وستصل المجموعة الكاملة المكونة من 217 رمزًا تعبيريًا من أبل إلى نظام التشغيل iOS 14.5، المتوقع لاحقًا في فبراير، على الرغم من توفر نسخة تجريبية عامة الآن.

وقالت Emojipedia في منشور مدونة: "توفر معظم الرموز التعبيرية هذه الأيام خيارات افتراضية أفضل، فيمكن اختيار جنس معين لإظهار رمز تعبيري كامرأة أو رجل".

ويسرد Emojipedia جميع الرموز التعبيرية الـ 217 الجديدة للإصدار 13.1 على موقعه على الويب، كاملة مع كيف ستبدو الاختلافات على نظام التشغيل أندرويد.

وأعطت أبل الآن للجمهور النظرة الأولى لحوالي 20 فقط من متغيرات الرموز التعبيرية الخاصة بها، حيث لا تصدر شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة كل صورة على حدة.

كما أنه من بين التصميمات الجديدة الخاصة بأبل التي تم الكشف عنها، هناك أيضًا ثلاثة وجوه مبتسمة جديدة في هذا الإصدار أحدهم بعيون متصاعدة، والآخر مغطى بالغيوم والآخر ينفث نفثًا من الهواء.