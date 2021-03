شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قائمة "الإيموجي" الجديدة التى ستصل لهواتف أيفون قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت Emojis جزءًا لا يتجزأ من المحادثات عبر الإنترنت، ومن وقت لآخر، تصل الرموز التعبيرية الجديدة على الهواتف الذكية بعد الموافقة عليها من قبل مؤسسة Emojipedia الهيئة المسؤولة عن ذلك، ووفقًا لمدونة على Emojipedia، سيتم طرح 217 رمزًا تعبيريًا جديدًا قريبًا على أجهزة أيفون.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، فتعد الرموز التعبيرية الجديدة بالفعل جزءًا من الإصدار التجريبي من iOS 14.5، مما يعني أنها ستصل إلى جميع مستخدمي أيفون قريبًا، وفيما يلي بعض الرموز التعبيرية الجديدة الرئيسية القادمة إلى أجهزة أيفون:

- ثلاث وجوه جديدة

في الإصدار الجديد من الرموز التعبيرية، تمت إضافة ثلاث وجوه جديدة هي Exhaling Face وFace with Spiral Eyes وFace in the Clouds.

- قلبان جديدان

أحد الرموز التعبيرية الأكثر شيوعًا، سيحصل مستخدمو أيفون على رمزين قلبين جديدين Heart on Fire وMending Heart.

-رمز تعبيري للقاح Covid-19

وفقًا لمدونة Emojipedia "الحقنة ليست رمزًا تعبيريًا جديدًا، ولكنها تحتوي على تغيير واحد في التحديث القادم من أبل، حيث تم إزالة الدم"، وهذا يجعل الرموز التعبيرية أكثر تنوعًا عند استخدامها لوصف التطعيم لـ Covid-19.

- إيموجي Apple AirPods Max

لقد أعطت شركة أبل لمسة من الرموز التعبيرية لسماعات الرأس ويبدو تمامًا مثل AirPods Max، وقد قامت أبل بهذا في الماضي باستخدام كمبيوتر سطح المكتب (يشبه iMac) والهاتف المحمول (يشبه أيفون) والساعة (تشبه Apple Watch).

كما ذكرنا أعلاه، فإن الرموز التعبيرية موجودة بالفعل في الإصدار التجريبي من iOS 14.5، وتطرح أبل عمومًا إصدارًا عامًا بعد شهر من الإصدار التجريبي، لذلك في الأسابيع القليلة المقبلة، يجب طرح الرموز التعبيرية الجديدة على الأرجح لجميع مستخدمي أيفون.