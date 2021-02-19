«في تصعيد مفاجئ للخلاف مع استراليا»..فيسبوك يحجب المحتوى الإخباري في أستراليا

الشارقة - اميمة ياسر - حجب عملاق التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الأستراليين من مشاركة الأخبار أو الوصول إليها عبر منصته.

جاء ذلك ردا على قانون من المتوقع أن يقره البرلمان الأسترالي، يلزمه إضافة إلى غوغل بالدفع للوسائل الإعلامية مقابل المحتوى الإخباري.

واعتبر فيس بوك في بيان له أن "مشروع القانون المقدم من السلطات لم يتمكن من فهم طبيعة العلاقة بين منصة فيس بوك والناشرين". مضيفا: "خلافا لاعتقاد البعض، لا يقوم فيس بوك بسرقة المحتويات الإخبارية. بل إن الناشرين هم من يختارون طوعا مشاركة هذه المواد على المنصة".

كما قام فيس بوك في الساعات الأولى بحجب الصفحات التابعة للحكومة الأسترالية، إلا أنه سمح بإعادة بعضها بعد كثرة الاستنكارات التي طالته نظرا لأهمية هذه الصفحات في إيصال معلومات حيوية للمواطنين خصوصا تلك المتعلقة بفيروس كورونا أو أحوال الطقس.

وانتقد السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومنتجي الأخبار هذه الخطوة لا سيما أنه أصبح من الواضح أن الصفحات الصحية الرسمية وتحذيرات السلامة الطارئة وشبكات الرعاية الاجتماعية قد تم حذفها من "فيسبوك" إلى جانب الأخبار.

من جابنه قال المدير الإداري لـ(فيسبوك) في أستراليا ونيوزيلندا، ويل إيستون، إن "القانون المقترح يسيء فهم العلاقة بين منصتنا والناشرين الذين يستخدمونها لمشاركة المحتوى الإخباري".

وتابع: "لقد تُركنا أمام خيار صارم إما الامتثال لقانون يتجاهل الحقائق أو ايقاف المحتوى الإخباري على المنصة في أستراليا".

ووفقاً لوكالة رويترز، قال أمين الخزانة جوش فرايدنبرج، في مؤتمر صحفي "كان فيسبوك مخطئًا .. وأفعال فيسبوك غير ضرورية وكانت قاسية، وستضر بسمعته هنا في أستراليا".