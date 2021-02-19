شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تتيح للمستخدمين الدفع مقابل انتظار السيارات ومترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمستخدمي خرائط جوجل الآن الدفع مقابل وقوف السيارات مباشرة على التطبيق فى مئات المدن حول العالم، حيث دخلت جوجل في شراكة مع زوج من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول للسماح للسائقين بالعثور على الأماكن ودفع المقابل باستخدام Google Pay، كما يمكن للمسافرين في أكثر من 80 مدينة دفع رسوم مترو الأنفاق ووسائل النقل العام الأخرى مباشرةً على التطبيق عندما يبحثون عن اتجاهات النقل العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في المدن التي بها أجهزة قراءة رقمية، يمكنك الضغط على التطبيق وتصفح البوابة الدوارة، حيث قالت الشركة إن الميزات يتم طرحها على هواتف أندرويد أولاً، وستتبعها أجهزة أيفون قريبا.

كما أنه لدمج ميزة وقوف السيارات الجديدة، دخلت جوجل في شراكة مع خدمتين للدفع لمواقف السيارات على الأجهزة المحمولة، وهما Passport و ParkMobile.

ويضغط المستخدم على زر "الدفع مقابل وقوف السيارات" من التنقل بالقيادة في خرائط جوجل لاستخدام الميزة، ويتم نقله بعد ذلك مباشرةً إلى تطبيق Google Pay، حيث يقوم بإدخال لوحة الترخيص الخاصة به، ورقم العداد أو رقم منطقة وقوف السيارات ومقدار الوقت الذي يريد استخدام المكان فيه.

كما يتم فرض الرسوم على بطاقة الائتمان أو الخصم المرتبطة بحساب Google Pay الخاص بالمستخدم.

قال جون زيجلار، الرئيس التنفيذي لشركة ParkMobile: "يتنقل الناس باستمرار بين تطبيقات الملاحة ومواقف السيارات"، وتتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين التنقل إلى وجهتهم ثم الدفع بسرعة مقابل وقوف السيارات في تجربة واحدة سلسة.

كانت جوجل تختبر بالفعل دفع رسوم انتظار السيارات، حيث دخلت في شراكة مع Passport في أوستن بتكساس الخريف الماضي، ولكن الخدمة ستتوفر الآن في أكثر من 400 مدينة، بما في ذلك لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة وبوسطن وسينسيناتي وهيوستن.

كما سيتمكن الأشخاص الذين يعتمدون على وسائل النقل العام في عشرات المدن قريبًا من استخدام خرائط جوجل لإضافة المال أو الوقت إلى بطاقة مترو الأنفاق الخاصة بهم.

وقال فيشال دوتا، مدير منتج خرائط جوجل، في منشور اليوم: "ستتمكن من التخطيط لرحلتك، والبدء في الركوب دون الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة ''.

وأضاف دوتا، أنه من خلال شبكات النقل الجماعي التي تحتوي على أجهزة قراءة رقمية، مثل نظام BART في سان فرانسيسكو، يمكن للمستخدمين شراء تصريح مرور مباشرة من خرائط جوجل، ثم النقر على هاتفهم على القارئ أو إظهاره للموصل.