شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطرح ميزة الرسائل الصوتية المباشرة فى الهند.. هل تصل لمزيد من الدول قريبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة المدونات الصغيرة تويتر في طرح ميزات الرسائل الصوتية للرسائل المباشرة (DMs) في الهند، حيث تتوفر الميزة كجزء من الوضع التجريبي، ويتم حاليًا طرح الميزة على مراحل لمستخدمي تويتر عبر بلدان محددة بما في ذلك البرازيل واليابان والهند.

وبحسب موقع TOI الهندى، فستسمح هذه الميزة لمستخدمي تويتر بإرسال ملاحظات صوتية كرسائل مباشرة، ويجب ألا تزيد مدة الرسالة الصوتية عن 140 ثانية، وستكون ميزة المراسلة الصوتية للرسائل المباشرة متاحة لكل من مستخدمي Android وiOS.

وعند الإعلان عن الميزة الجديدة، قال مانيش ماهيشواري، المدير الإداري لشركة تويتر India، "الهند هي سوق ذات أولوية لتويتر وهذا هو السبب في أننا نختبر باستمرار ميزات جديدة ونتعلم من تجربة الناس على الخدمة هنا"، وأضاف: "نحن متحمسون لجلب الرسائل الصوتية في تجربة الرسائل المباشرة إلى البلاد وإعطاء الناس طريقة جديدة للتعبير عن أنفسهم ومساعدتهم على التواصل من خلال الفروق الدقيقة والعاطفة والتعاطف التي تنشأ من خلال سماع صوت شخص ما".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها تويتر ميزة الرسائل الصوتية على نظامه الأساسي، ففي يونيو 2020، أطلقت الشركة ميزة التغريدات الصوتية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتشبه الرسالة الصوتية الجديدة عبر DMs الميزة الموجودة في WhatsApp وTelegram وتطبيقات المراسلة الأخرى التي تسمح للمرء بإرسال رسائل صوتية في محادثات خاصة.

كيفية إرسال صوت DMs على تويتر

- لبدء إرسال رسالة صوتية عبر تويتر DMs، افتح محادثة حالية أو ابدأ محادثة جديدة.

- الآن، اضغط على زر التسجيل الصوتي لتسجيل رسالة.

- بينما يمكن لمستخدمي iOS الضغط مع الاستمرار على زر الميكروفون لتسجيل رسالة، سيحتاج مستخدمو Android إلى النقر على الزر بشكل منفصل لبدء التسجيل وإنهائه.

- سيتمكن المستخدمون، على حد سواء Android وiOS، من سماع الرسالة المسجلة قبل إرسالها.