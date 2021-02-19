تكنولوجيا: OmniVision تطلق مستشعر OV50A الجديد بنظام ضبط تلقائي بنسبة 100%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OmniVision عن مستشعر OV50A الجديد الذي ينطلق بنظام تركيز تلقائي للصورة بنسبة 100%، وتقنية QPD التي تعمل على إستخدام كل البيكسل للتركيز والضبط التلقائي في الصور بدقة وتغطية أفضل.

إستخدمت شركة سوني نظام مجموعات البيكسل 2 في 2 في رقاقة في العدسات التي تتفوق على تقنية Dual Pixel المطورة من سامسونج، بينما تعمل تقنية QPD في مستشعر OV50A الجديد لدعم التركيز التلقائي في الظروف الليلية بشكل خاص.

كما تعمل تقنية QPD في مستشعر OV50A على تحسين إدراك وتحديد المسافات بدقة أعلى لتطبيق نمط bokeh في الصور وغيره من المؤثرات بكفاءة أعلى.

أيضاً تتضمن الشريحة بعض الأجهزة التي تعمل على إعادة توزيع مصفوفة مرشح الألوان في QPD، كما تؤكد OmniVision على أن التقنية تدعم رفع جودة الصور.

ويتميز مستشعر OV50A بحجم 1/1.55 بتنسيق بصري، وحجم بيكسل 1.0µm، كما تدعم الدمج في بيكسل واحد بحجم أكبر 2.0µm، مع حساسية أعلى أربع مرات أكثر، لدعم إنتاج صور بدقة 12.5 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة 4K.

أيضاً صمم المستشعر ليدعم الكاميرات ذات الزوايا الواسعة، والكاميرة الرئيسية، مع دعم التكبير الرقمي حتى مرتين، كما يدعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية مع تقنية QPD نشطة، أو تسجيل فيديو بدقة 4K عند 90 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 240 إطار لكل ثانية بدقة 1080 بيكسل، أو بدقة 720 بيكسل عند 480 إطار لكل ثانية.

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