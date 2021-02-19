شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تسعى لتعزيز صادرات الهند من منتجات الكمبيوتر عبر تصنيع IPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة Apple Inc للمشاركة في خطة جديدة لتعزيز صادرات الهند من منتجات الكمبيوتر، وهي جزء مما تقول مصادر حكومية وصناعية إنها تخطط لجلب تصنيع أجهزة iPad اللوحية إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأطلقت الهند خطة بقيمة 6.7 مليار دولار لتعزيز صادرات الهواتف الذكية العام الماضي، حيث كثف رئيس الوزراء ناريندرا مودي جهوده لتعزيز تصنيع الإلكترونيات وخلق فرص العمل.

وشاركت Apple ، التي زادت بشكل مطرد من إنتاج أجهزة iPhone في الهند لتقليل اعتمادها على التصنيع الصيني، في هذا المخطط عبر الشركات المصنعة التعاقدية.

وقالت ثلاثة مصادر مشاركة عن كثب في صياغة الخطة لرويترز إن الحكومة تستعد الآن للكشف عن حافز آخر لدفع التصنيع المحلي لمنتجات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم.

وقالت المصادر إن مخطط الحوافز المرتبط بالأداء الجديد، والذي يوفر استردادا نقديا للمصنعين للتصدير، ستبلغ ميزانيته 70 مليار روبية (964.5 مليون دولار) على مدى خمس سنوات، من المتوقع أن يتم إطلاقه بحلول نهاية فبراير.

وتعمل Apple ، جنبًا إلى جنب مع آخرين، على الضغط من أجل إنفاق أكبر للميزانية يبلغ 200 مليار روبية قبل الانتهاء من هذه الخطة، حيث لا تمتلك الهند حتى الآن النطاق أو سلسلة التوريد اللازمة لصنع منتجات تكنولوجيا المعلومات وتتنافس مع الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية للمنتجات التقنية قال اثنان من المصادر.