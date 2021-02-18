هيونداي تكشف عن نموذج Kona الكهربائية الجديد

دبي - يزن راشد - كشفت شركة هيونداي عن نموذج عام 2022 من سيارة Kona الكهربائية بتصميم أبسط وأكثر سلاسة مع وجه جديد ديناميكي هوائي وتقنية مقصورة محدثة لتتماشى مع نطاقها البالغ 258 ميلاً.

وبينما كان النموذج السابق يتضمن شبكًا أماميًا لإخفاء منفذ الشحن، فإن النموذج الجديد له واجهة أمامية نظيفة، بخلاف المنفذ المذكور.

وتخلصت هيونداي من الكسوة الموجودة حول العجلات الخلفية، مما أعطى Kona تصميمًا أبسط وأكثر سلاسة.

كما حصلت على عجلات معدنية جديدة محسنة لتدفق الهواء، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية المصممة حديثًا والمصابيح الخلفية LED.

ويحصل التصميم الداخلي على تحول أكثر دراماتيكية، مع شاشة اللمس المركزية السابقة ولوحة العدادات بقياس 7 إنشات التي تم استبدالها بشاشة بقياس 10.25 إنشات للوحة العدادات الرقمية وشاشة المعلومات والترفيه التي تقدم Apple CarPlay و Android Auto.

كما تتميز بلمسة نهائية أنظف حول لوحة العدادات، جنبًا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي في حجرة التخزين المركزية.

وسيكون للمشترين خيار الحصول على نظام BlueLink من هيونداي الذي يتيح لك التحكم في سيارتك باستخدام الهاتف الذكي، والحصول على معلومات أساسية حول المدى وأوقات الشحن ومواقع محطات الشحن.

وحصلت Kona أيضًا على زجاج أمامي صوتي جديد، إلى جانب عزل إضافي حول لوحة العدادات وفي عنبر الشحن، الأمر الذي من شأنه أن يجعل التصميم الداخلي الهادئ أكثر هدوءًا.

ولا تزال Kona تحمل محركًا كهربائيًا واحدًا بقوة 201 حصانًا يولد 291 رطلاً من عزم الدوران وبطارية بقدرة 64 كيلو واط تقدم نطاق 258 ميلاً نفسه كما كان من قبل، وأوقات شحن مماثلة.

وباستخدام شاحن المستوى 3، تقدم هيونداي وقت شحن بنسبة من 10 إلى 80 في المئة خلال مدة 47 دقيقة، وتستغرق أجهزة الشحن من المستوى 2 نحو 9 ساعات و 15 دقيقة للشحن الكامل.

كما أن الأداء يجب أن يكون متماثلًا تقريبًا، مع وقت تسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 6.4 ثواني.

وتصل السيارة إلى كوريا الجنوبية أولًا، لكن من المفترض أن تصل إلى الولايات المتحدة في وقت ما هذا الربيع.

وتبدأ الأسعار بأقل من 40 ألف دولار قبل الخصومات، مما يجعلها أغلى قليلاً من نموذج العام الماضي.