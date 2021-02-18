مايكروسوفت تكسر التقاليد بشأن تحديثات ويندوز

دبي - يزن راشد - من المفترض وصول التحديث الرئيسي التالي لنظام التشغيل ويندوز 10، المسمى الإصدار 21H1، في النصف الأول من عام 2021، بحيث يركز على تحسين سيناريوهات العمل عن بُعد.

وتقدم شركة مايكروسوفت تقليديًا تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل ويندوز كل عام، مع وصول معظم الميزات الكبيرة في الربيع وتحديث أصغر في الخريف.

وبينما اعتاد مسؤولو تكنولوجيا المعلومات على هذا النهج، يبدو أن مايكروسوفت تعمل على عكس هذا الإيقاع لعام 2021.

ويوضح (جون كيبل) John Cable، من شركة مايكروسوفت: يحتوي الإصدار 21H1 من ويندوز 10 على مجموعة محددة من الميزات التي تعمل على تحسين الأمان والوصول عن بُعد والجودة.

وأضاف: تركز الميزات التي نطلقها في هذا التحديث على التجارب الأساسية التي أخبرنا العملاء أنهم يعتمدون عليها كثيرًا في الوقت الحالي.

وتشمل هذه التحسينات:

ضبط دعم Windows Hello المتعدد الكاميرات الافتراضي ككاميرا خارجية عند وجود كاميرات Windows Hello الخارجية والداخلية.

تحسينات أداء Windows Defender Application Guard بما في ذلك تحسين أوقات سيناريو فتح المستندات.

تحديث خدمة سياسة مجموعة أجهزة إدارة ويندوز GPSVC لتحسين الأداء من أجل دعم سيناريوهات العمل عن بُعد.

وتعني تغييرات كاميرا ويندوز أنك ستتمكن قريبًا من توصيل كاميرا Windows Hello خارجية والحصول على مزايا اكتشاف الوجه عبر حاسب محمول يحتوي على كاميرا Windows Hello مضمنة.

ولا يدعم النظام التشغيلي حاليًا هذا السيناريو جيدًا، ويعني هذا أن الكاميرات، مثل Logitech Brio، لا تعمل بشكل صحيح مع أجهزة، مثل مجموعة Surface من مايكروسوفت التي تحتوي أيضًا على كاميرات Windows Hello.

وتم تصميم تحسينات مايكروسوفت الأخرى لإصدار 21H1 بوضوح لمشرفي تكنولوجيا المعلومات لتحسين دعم العمل عن بُعد.

ويتضمن ذلك تحسين أوقات فتح المستندات لبرامج مكافحة الفيروسات المضمنة من مايكروسوفت، وتحسينات الأداء في جانب الإدارة والتكوين في ويندوز.

ويتم تثبيت تحديث 21H1 بسرعة كبيرة مثل التحديثات الشهرية التراكمية للنظام التشغيلي، وبدأت مايكروسوفت باختبار التحديث مع مختبري الإصدار التجريبي اليوم، وتخطط من أجل إتاحته لجميع المستخدمين في وقت لاحق في النصف الأول من هذا العام.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم مايكروسوفت تحديثًا أكبر لنظام التشغيل في وقت لاحق من عام 2021، وتخطط الشركة لتجديد مرئي شامل للنظام، الذي يحمل الاسم الرمزي Sun Valley.

كما تخطط عملاقة البرمجيات لتفصيل التغييرات الكبيرة القادمة على نظام ويندوز في حدث خاص في الأشهر المقبلة.