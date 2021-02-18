جوجل تكشف عن أدوات تعليمية جديدة لأجهزة Chromebook

دبي - يزن راشد - حظيت أجهزة Chromebook بأوقاتها في عام 2020، وخاصة في الفصل الدراسي، ونتيجة لذلك، تميل شركة جوجل أكثر إلى التعليم من خلال الإعلان عن المزيد من الميزات التي من شأنها أن تجعل حياة المعلمين والطلاب أسهل قليلاً.

وفي تدوينة جديدة، قالت جوجل: إنها تخطط لإدخال 40 جهازًا جديدًا وتحسينات في إمكانية الوصول في الأشهر المقبلة.

ومن إحدى الميزات الجديدة أداة تسجيل الشاشة، التي يتم دمجها مباشرة في Chrome OS، ويمكن للمعلمين والطلاب باستخدام هذه الأداة، التي تصل في شهر مارس مع النسخة 89 من Chrome OS، تسجيل الدروس والرجوع إليها في وقت لاحق.

وقالت جوجل: إنها تخطط أيضًا لإصدار أجهزة Chromebook جديدة من شأنها دعم الطلاب بشكل أفضل مع وصول محدود إلى الإنترنت في البلدان ذات شبكات النطاق العريض المحمولة القوية.

وتدعم هذه الأجهزة، التي يُطلق عليها اسم الأجهزة المتصلة بالإنترنت دائمًا، اتصال LTE حتى لا تضطر إلى الاعتماد على شبكة الشبكة اللاسلكية.

وتدعم العديد من أجهزة Chromebook الأربعين الجديدة التي من المقرر إطلاقها في الأشهر المقبلة الوظائف القابلة للتحويل.

ويعني هذا أنه يمكن استخدامها مثل جهاز حاسب محمول وجهاز لوحي، مع دعم للقلم والشاشة العاملة باللمس والكاميرات المزدوجة.

وتزود هذه الميزات الطلاب بأدوات أفضل للتعلم والإبداع، سواء كانوا يرسمون أو يعدلون مقاطع الفيديو أو يدونون الملاحظات.

وأعلنت جوجل أيضًا عن خطط لتقديم المزيد من ميزات إمكانية الوصول، حيث تم تحسين قارئ الشاشة المدمج ChromeVox من خلال البرامج التعليمية الجديدة، والقدرة على البحث في قوائم ChromeVox وتبديل الصوت الذي يغير صوت قارئ الشاشة تلقائيًا بناءً على لغة النص.

وقالت جوجل: إنها تتيح للعائلات إضافة حساب Google Workspace for Education إلى حساب جوجل الشخصي لأطفالهم، الذي تتم إدارته باستخدام برنامج الرقابة الأبوية من جوجل Family Link.

ويعني هذا أنه لا يزال بإمكان الأطفال تسجيل الدخول إلى تطبيقاتهم وحساباتهم المدرسية، بينما يضمن الآباء استمرار تركيزهم على التعلم من خلال تقييد التطبيقات الأخرى والاستخدام العام للجهاز.

وبالإضافة إلى ذلك، تضيف عملاقة البحث أيضًا ميزات جديدة تسهل على المعلمين نشر أجهزة Chromebook المتعددة بشكل أفضل بين الطلاب.

وتصل كل هذه التحسينات الجديدة مع استمرار جوجل في تحسين تطبيق Google Meet، وهو تطبيق بالغ الأهمية للتعلم عن بُعد، عبر نظام التشغيل Chrome OS.