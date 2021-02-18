شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مصير بتكوين بعد ارتفاع قيمتها لأعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي، بعد أيام من قفز العملة الافتراضية إلى حاجز 50.000 دولار، حتى في الوقت الذي حذر فيه المحللون من استدامة مثل هذه الأسعار وسط تقلبات متزايدة.

وبلغت أكبر عملة رقمية في العالم، والتي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 900 مليار دولار، رقمًا قياسيًا بلغ 51721.15 دولارًا ، مدعومًا بعلامات تدل على أنها تحظى بقبول بين المستثمرين والشركات الرئيسية، مثل Tesla و Mastercard و BNY Mellon.

وارتفع سعر البيتكوين في آخر مرة بنسبة 3.68% عند 50990.6 دولارًا.

وعلى الرغم من موجة القبول السائدة هذا العام، حذر بعض المحللين من أن البيتكوين لا يزال بعيدًا عن أن يصبح وسيلة دفع مستخدمة على نطاق واسع.

قال هارلي باسمان الشريك الإداري في Simplify Asset Management : "في الوقت الحالي لا تعد عملة البيتكوين طريقة فعالة للمعاملات ذات الحجم الكبير، وهي بالتأكيد ليست مخزنًا للقيمة حيث أن تقلب أسعارها عند 80% أعلى بعشرات المرات من اليورو وسبعة أضعاف من الروبل الروسي".

وارتفعت عملة البيتكوين ثمانية أضعاف منذ مارس الماضي وأضافت أكثر من 700 مليار دولار في القيمة السوقية منذ سبتمبر.

وشكك بنك جي بي مورجان في "حجم" القفزة على خلفية التدفق الإجمالي البالغ 11 مليار دولار فقط من المستثمرين المؤسسيين.

وقال محللو جيه بي مورجان في مذكرة إن العرض المحدود لبيتكوين - استنادًا إلى "المعدنين" الذين ينتجون عددًا محددًا من العملات الجديدة - أدى إلى قيام حامليها بفرض علاوة على دخول البيتكوين إلى السوق. وقالوا إن تدفقات التجزئة ربما تكون قد زادت من حجم التدفقات المؤسسية.

وقال بريان ميلفيل، مدير الإستراتيجية في Cumberland، ذراع التشفير لشركة DRW التجارية في شيكاغو: "لقد راقبنا عن كثب الاختلال الواضح بين العرض والطلب على مدى الشهرين الماضيين حيث كان هناك ارتفاع كبير في الاهتمام المؤسسي".

وصرح ريك ريدر، رئيس الدخل الثابت العالمي في شركة بلاك روك، لشبكة CNBC يوم الأربعاء الماضي، أن أكبر مدير للأصول في العالم بدأ "يشتغل قليلاً" في عملات البيتكوين.

كما قال أنتوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري لصندوق التحوط SkyBridge Capital والتي تستثمر أيضا في بتكوين، إنه يرى أن عملة البيتكوين تصل إلى 100000 دولار لكل وحدة قبل نهاية العام، مستشهدة بالعرض والطلب. تستثمر SkyBridge أيضًا في عملة البيتكوين.

وحوالي 78% من عملات البيتكوين المُصدرة حاليا إما مفقودة أو محتفظ بها بقصد ضئيل جدًا للبيع.

وقال مزود بيانات blockchain Glassnode إن هذا يترك أقل من 4 ملايين عملة بيتكوين ليتم تقاسمها بين الداخلين في السوق في المستقبل - بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين الكبار مثل PayPal و Square و S&P 500 والصناديق المتداولة في البورصة.

ومع ذلك فإن أسعار البيتكوين ليست مستدامة ما لم يتأرجح سعرها المتقلب بسرعة، كما قال محللو JPMorgan، الذين أشاروا الشهر الماضي إلى ظهور عملة البيتكوين على أنها ذهب رقمي.

وقالوا: "لقد تضاعفت عملة البيتكوين، بأسعار السوق الحالية، أكثر من الضعف مقارنة بالذهب من حيث رأس المال المخاطر"، مشيرين إلى تقلب العملة الرقمية لمدة ثلاثة أشهر عند 87% مقابل 16% للذهب.

وبشكل منفصل، قال الوسيط الأمريكي Wedbush إنه يرى أن أقل من 5% من الشركات العامة تتجه نحو مسار استثمار البيتكوين في الأشهر الـ12 إلى الـ 18 المقبلة.