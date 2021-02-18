شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يثني على "إيلون ماسك" ويحذر من الاستخفاف بأفكاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد بيل جيتس، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، أن "الصواريخ ليست الحل" أثناء الحديث عن إرسال البشر إلى الفضاء واستكشاف المريخ، وفي مقابلة مع CNBC، كان "جيتس" يتحدث عن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وSpaceX وكان مليئًا بالثناء عليه.

وقال "جيتس" عن "ماسك": "من المهم أن نقول إن ما فعله إيلون مع تسلا هو أحد أكبر المساهمات في تغير المناخ على الإطلاق"، وقال أيضًا إن "التقليل من شأن إيلون ليس فكرة جيدة"، وبينما يعتقد "جيتس" أن شركة Tesla والشركات الأخرى تقوم بعمل رائع، إلا أنها تعمل على "أشياء سهلة مثل سيارات الركاب".

وأضاف إنه يعتقد أن هناك حاجة للنظر إلى أبعد من ذلك، وقال: "نحن في الأساس لا نقوم بما يكفي من الأشياء الصعبة: الصلب والأسمنت واللحوم"، وقال لشبكة سي إن بي سي: "للأسف، الأشياء التي يفكر فيها الناس - الكهرباء وسيارات الركاب - تمثل ثلث المشكلة".

فيما لم يكن المؤسس المشارك لـ مايكروسوفت أيضًا متحمسا في السفر إلى الفضاء وقال إنه يفضل إنفاق الأموال على لقاحات الحصبة، حيث قال "لن أدفع الكثير من المال لأن مؤسستي يمكنها شراء لقاحات الحصبة وإنقاذ حياة مقابل 1000 دولار، لذلك، أي شيء أفعله، أعتقد دائمًا، حسنًا، يمكنني إنفاق 1000 دولار لشراء لقاح الحصبة "

وفي الوقت نفسه، "ماسك" ليس "معجبًا" بجيتس على هذا النحو، ففي الماضي، قال إن جيتس ليس لديه أدنى فكرة عن الشاحنات الكهربائية، قال ماسك أيضًا إنه وجد جيتس "مخيبًا للآمال" عندما تحدث إليه.